Quảng Ninh giảm hơn một nửa trường học cấp xã sau sáp nhập

Quảng Ninh đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 520 trường công lập cấp xã, giảm hơn 50%, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng dạy học.

Cụ thể, toàn tỉnh hiện chỉ còn 255 cơ sở giáo dục công lập ở cấp xã (mầm non đến hết THCS).

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh ngày 24/10 khẳng định việc sắp xếp không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Học sinh vẫn học tại điểm trường cũ, giữ nguyên lớp, thầy cô và thời khóa biểu.

Quảng Ninh hiện có hơn 400.000 học sinh, học viên, sinh viên ở 637 trường, từ mầm non đến đại học. Trong đó, số trường công lập chiếm khoảng 91,2%. Toàn ngành giáo dục còn thiếu gần 4.000 người, trong đó 2.600 là giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Trước sáp nhập, tại nhiều địa phương, số nhóm, lớp quy mô nhỏ còn nhiều. Theo quy định, quy mô tối đa của một trường tiểu học là 40 lớp, nhưng ở Quảng Ninh, 11/54 xã, phường có số lớp dưới mức này. Với bậc THCS, 33 đơn vị có dưới 45 lớp - tức không bằng một trường học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc duy trì quá nhiều trường, lớp nhỏ dẫn tới dàn trải nguồn lực, tăng gánh nặng quản lý, trong khi cơ sở vật chất và nhân sự không đáp ứng đủ. Việc sắp xếp lại để tinh gọn bộ máy, sử dụng tối ưu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, cũng như tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỉnh ưu tiên mô hình trường liên cấp tiểu học – THCS ở những vùng dân cư thưa, địa bàn đi lại khó khăn, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông hay cơ sở giáo dục thường xuyên để đảm bảo đặc thù từng cấp học.

Phường Mạo Khê trao các quyết định về sắp xếp, sáp nhập các trường học, cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Xuân Hoa

Tháng trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các trường mầm non, phổ thông để phù hợp với chính quyền hai cấp. Bộ đề nghị các địa phương rà soát mạng lưới trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo các tiêu chí: số lượng, quy mô lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời đánh giá lại cơ sở vật chất, để xây dựng phương án sắp xếp, gồm sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới.

Một trong những lưu ý là không làm mất cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình đến trường; không sáp nhập nếu trường ở quá xa nơi ở hoặc điều kiện giao thông không phù hợp. Trong quá trình sắp xếp, mỗi xã, phường phải đảm bảo có ít nhất một trường ở mỗi cấp: mầm non, tiểu học, THCS.

Lê Tân