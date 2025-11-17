Đề xuất tăng 15% phụ cấp cho giáo viên mầm non, phổ thông

Ngoài lương, phụ cấp thâm niên, giáo viên từ mầm non tới phổ thông có thể hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 45-85%, tăng 15% so với hiện nay, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ngày 17/11 cho biết trong dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ đề xuất giáo viên được hưởng thêm hệ số lương đặc thù bên cạnh các chế độ tiền lương, phụ cấp đang có như phụ cấp ưu đãi theo nghề, thâm niên, chức vụ...

Riêng với phụ cấp ưu đãi nghề, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, giáo viên mầm non và phổ thông được nhận tối thiểu 70%, mức cao nhất là 100% với thầy cô ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.... Với nhân viên trường học, phụ cấp là 30%.

Theo ông Sơn, Bộ đề xuất thực hiện việc này theo hai giai đoạn. Giai đoạn một từ năm 2026 đến 2030, mức phụ cấp với giáo viên mầm non, phổ thông tăng thêm 15% so với hiện nay, tức 45-85%.

Với hệ đại học và giáo dục nghề nghiệp, mức tăng là 5%, lên 30%. Riêng với nhân viên trường học - nhóm hiện chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, Bộ đề xuất mức 20%.

Bộ dự kiến giai đoạn hai là từ năm 2031 trở đi sẽ thực hiện mức phụ cấp ưu đãi như Nghị quyết 71.

Về nguồn lực, ông Sơn cho biết sẽ được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, ông mong các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục, để chính sách thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

Giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, trong một giờ học. Ảnh: Đức Hùng

Cả nước có hơn 1,05 triệu thầy cô bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Lương giáo viên hiện từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Sau khi cộng các loại phụ cấp, tổng tiền lương khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6, xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Trong dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo công bố tuần trước, Bộ đề xuất áp dụng hệ số đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non công lập, giáo viên phổ thông là 1,15. Như vậy, lương giáo viên sẽ tăng từ 0,8 đến 3,7 triệu đồng một tháng, mức tăng phổ biến là 1-2 triệu. Ngân sách phát sinh hàng tháng là 1.652 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, nên việc có thêm hệ số đặc thù có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.

Dương Tâm