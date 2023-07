Bộ Giáo dục cân nhắc đáp án Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói đang cân nhắc về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, sau khi nhận nhiều ý kiến tranh luận.

Theo thông tin của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 4/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai công tác chấm thi theo tiến độ và đáp án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

"Bộ đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn Tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả thí sinh", Ban chỉ đạo kỳ thi thông tin.

Động thái này của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đưa ra sau khi đáp án câu số 31 trong đề thi Tiếng Anh, mã 401 gây tranh cãi.

Câu 31 mã đề 401 môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT.

Câu 31 của mã đề 401 môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa: Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

Nhiều học sinh, giáo viên cho rằng câu này có hai phương án đúng là B và C. Cô Lại Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chia sẻ khi đọc câu này, cô nhìn thấy ngay về mặt cấu trúc, "comparative" phải là danh từ để tương đương với cụm từ "control group" và vì thế chọn đáp án C.

"Tuy nhiên khi xem lại đáp án B, tôi lại phát hiện ra distinctive không đi với from nên đáp án này cũng không đúng", cô Thảo giải thích.

Cô Thảo cùng một số giáo viên đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cả hai đáp án để không gây thiệt thòi cho thí sinh.

Tuy nhiên, trong đáp án chính thức do Bộ công bố hôm 3/7, chỉ B là phương án đúng cho câu này.

Không đồng tình, nhiều giáo viên tiếp tục có ý kiến, có người đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo Bộ vì cho rằng một câu hỏi chiếm 0,2 điểm cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của thí sinh.

Đáp án môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 3/7.

Trên mạng xã hội nổi tiếng thế giới Reddit, một người dùng đăng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp của Việt Nam và nhận được nhiều bình luận. Đa số chọn B - "distinctive" nhưng cũng có người phân vân vì chưa nghe "comparative group" bao giờ.

ChatGPT, mô hình ngôn ngữ tự nhiên phát triển bởi OpenAI, cũng sửa "distinctive" thành "distinct" khi nhận yêu cầu của câu này.

Trong các từ điển chính thống như từ điển Oxford, Cambridge, "distinct" có thể đi với giới từ "from", trong khi "distinctive" dường như không có khả năng này. Tương tự "distinct" có thể đi với "each other" trong khi "distinctive" lại không.

Từ điển Longman Dictionary of Contemporary English, một trong những cuốn từ điển tường giải tiếng Anh uy tín nhất hiện nay, đưa ra một ví dụ có chứa cụm "quite distinct from each other" khi tra cứu từ "distinct". Do đó, một giáo viên tiếng Anh cho rằng ban ra đề đã đổi "distinct" thành "distinctive" để yêu cầu thí sinh tìm ra lỗi sai này.

Với cụm từ "comparative group", kho ngữ liệu Corpus of Contemporary American English hay một số sách báo khác có sử dụng, bên cạnh cụm "comparison group".

Chiều 29/6, hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi cuối là Ngoại ngữ (phần lớn thi Tiếng Anh) với thời gian làm bài 60 phút. Đề thi gồm 50 câu, kiểm tra các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ năng đọc.

Nhiều giáo viên đánh giá đề có cấu trúc quen thuộc, nhưng một số câu hỏi khó rõ nét so với năm ngoái. Nếu nắm chắc kiến thức, thí sinh dễ lấy điểm 6, 7.

