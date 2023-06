Bối rối với hai câu trắc nghiệm trong đề thi tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh chiều 29/6 khiến nhiều thí sinh, giáo viên bối rối, cho rằng có hai đáp án đúng ở cùng một câu trắc nghiệm.

Cụ thể, câu 31 của mã đề 401 yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa: Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

Nguyễn Quang Hòa, trường THPT Sơn Tây, Hà Nội, mất hai phút "đơ" khi làm đến câu này. Ban đầu em khoanh B, sau lại chọn C với suy nghĩ cụm "comparative group" phải sửa thành "comparison group". Trong khi đó, Phùng Thanh Thảo, THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho rằng cả B và C đều là đáp án đúng, nhưng nghiêng về chọn B bởi "distinctive" gần gũi với học sinh. Từ này phải sửa thành "distinct".

Chọn B (distinctive) hay C (comparative) cũng khiến nhiều giáo viên đau đầu. Cô Hoàng Xuân, giáo viên tiếng Anh hệ thống tuyển sinh 247, cho hay dùng từ "distinctive" trong câu trên chắc chắn sai (tức đáp án B đúng) vì từ điển Cambridge và Oxford không có cách sử dụng "distinctive from".

Từ điển giải thích "distinctive" là mang tính đặc trưng, điển hình, thường kết hợp với danh từ và không đi với "from". Cách dùng đúng là "distinct from". Ngoài ra, sau khi tìm hiểu thêm, cô biết có tồn tại cụm từ "comparison group" và đây là một cụm từ cố định. Do đó, dùng "comparative" cũng sai (đáp án C).

"Tôi không nghĩ có các cụm từ chuyên ngành như vậy. Những cụm đó thường chỉ dùng trong nghiên cứu, học sinh khó biết được", cô Xuân cho hay.

Cô Trang Anh, giáo viên luyện thi tiếng Anh nổi tiếng với gần 650.000 lượt theo dõi trên Facebook, nói đã tìm hiểu và tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó có bà Pauline Cullen, tác giả nhiều bộ sách luyện thi IELTS nổi tiếng.

Theo cô, bà Pauline nói "distinctive" trong câu này đang được dùng một cách chưa chính xác. Từ này có nghĩa là khác biệt rõ ràng với những thứ khác và được sử dụng một mình (tức là không đi cùng from).

Cô giáo này cũng đồng tình, bởi "distinctive có nghĩa là khác biệt, dễ nhận thấy so với những thứ khác trong khi câu đang nói về động cơ học tập của hai nhóm người học nên không thể dùng "distinctive from each other" trong ngữ cảnh câu này. Tuy nhiên "comparative group" lại không ổn về mặt thuật ngữ khoa học, phù hợp hơn phải là "comparison group". Do đó, giữa đáp án B và C, đáp án B hợp lý hơn, từ cần sửa trong câu 31 là "distinctive".

Còn Luyện Quang Kiên, người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 cả bốn kỹ năng IELTS, cho rằng "comparative group" rất ít gặp. Thầy Kiên nói hay đọc báo khoa học nhưng chưa thấy bao giờ. Khi đọc đề, theo bản năng, thầy đã ngay lập tức khoanh đáp án này (C).

Các giáo viên đều đồng tình câu 31 chưa phù hợp với học sinh cấp ba. Ở độ tuổi này, các em ít đọc các nghiên cứu khoa học để biết về những cụm từ cố định như "comparison group", "control group".

"Để học sinh hiểu sâu về chuyên ngành, về thuật ngữ khoa học thì câu 31 vượt quá phạm vi thi trong khung chương trình", cô Trang Anh nói. Còn cô Hoàng Xuân đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cả hai đáp án B và C để không gây thiệt thòi cho thí sinh.

Câu 31 trong mã đề thi 401 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT chiều 29/6. Ảnh: VnExpress

Tương tự, câu 18 của mã đề 401 cũng gây tranh cãi, với yêu cầu điền từ vào chỗ trống:

The journalist is talking about having a new______ published in the local newspaper next week (Nhà báo đang nói chuyện về ______ được xuất bản trên tờ báo địa phương vào tuần tới).

A. editor B. documentary C. cartoon D. article

Với 4 đáp án gợi ý, anh Nguyễn Trung Dũng, chuyên gia xây dựng và thẩm định chương trình của một hệ thống giáo dục, cho biết câu này chọn C hay D đều đúng.

Article - bài báo (đáp án D) phù hợp với chủ thể là "journalist". Dù vậy, đáp án C - cartoon (tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh) cũng có thể phù hợp với "published in the local newspaper". Theo anh, đây là một trong nhiều mục thường xuất hiện trong các tờ báo nước ngoài. Do đó, đáp án "cartoon" nghe có vẻ không thuận nhưng hoàn toàn không sai về cả nội dung và ngữ pháp.

"Không phải trong câu có 'the journalist' thì nội dung còn lại phải là 'article' - bài báo. Suy luận như vậy là cứng nhắc", anh Dũng lập luận.

Một chuyên gia tiếng Anh cũng cho rằng phương án "cartoon" hoàn toàn có thể là một phương án trả lời đúng và có giá trị tương đương với từ "article" về các thuộc tính trong trường nghĩa.

Ông Đỗ Bá Quý, trưởng ban biên tập tạp chí, website tiếng Anh, phòng Quản lý Thương hiệu, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết các ý kiến trên là đúng khi tính đến tính chấp nhận được của ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo ông, trong tình huống hẹp này, đáp án D chính xác hơn.

"Nhà báo thường viết bài, còn vẽ biếm họa là họa sĩ. Xét theo logic giao tiếp, nhà báo đó đang nói về bài viết của chính mình", ông Quý nói.

Cô Dương Thị Hương, giáo viên tiếng Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên, nhận định học sinh sẽ chọn D vì căn cứ vào ba từ khóa journalist, publish, newspaper. "Các em không nghĩ cartoon vì hiển nhiên article là tối ưu rồi", cô Hương nói.

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT đã tiếp nhận phản ánh về đề thi, cho biết sẽ rà soát và phản hồi.

Thí sinh sau khi kết thúc buổi thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh ở THPT Phan Bội Châu, Nghệ An, chiều 29/6. Ảnh: Đức Hùng

Bình Minh - Dương Tâm