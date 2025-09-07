'Bố già AI' bị bạn gái chia tay bằng ChatGPT

Nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton ưa dùng ChatGPT trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chatbot lại góp phần trong cuộc chia tay của ông với bạn gái cũ.

"Cô ấy nhờ ChatGPT nói cho tôi biết tôi là một gã tồi thế nào", Geoffrey Hinton kể lại trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 5/9. Hinton, 78 tuổi, được mệnh danh là "Bố già AI" nhờ những đóng góp cho mạng neuron nhân tạo và được trao giải Nobel Vật lý năm ngoái.

Ông thừa nhận cách làm này khiến ông bất ngờ, thêm rằng người bạn gái lâu năm đã nhờ chatbot giải thích ông cư xử tệ hại ra sao rồi đưa cho ông đọc. "Nhưng tôi không nghĩ mình là một gã tồi, nên cũng không thấy buồn lắm", ông nói.

Nhà khoa học Geoffrey Hinton. Ảnh: Reuters

Theo Futurism, bạn gái cũ của ông Hinton không phải người duy nhất dùng ChatGPT để chia tay người yêu, đặc biệt là với giới trẻ. Chatbot nổi tiếng của OpenAI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong các cuộc chia tay, giúp soạn thảo lời nhắn kết thúc mối quan hệ, thậm chí thúc đẩy người dùng ly hôn.

Hồi tháng 5, một phụ nữ 41 tuổi chia sẻ với tạp chí Rolling Stone rằng cuộc hôn nhân của cô kết thúc sau khi chồng bắt đầu chìm vào những cuộc trò chuyện mất cân bằng, đầy thuyết âm mưu với ChatGPT và mắc chứng ám ảnh. Trong một lần gặp trực tiếp tại tòa án để phục vụ cho thủ tục ly hôn, cô cho biết người chồng đã nói về "nguy cơ có xà phòng trong thực phẩm" và hoang tưởng mình đang bị theo dõi.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Hinton chia sẻ ông chủ yếu dùng ChatGPT để nghiên cứu và đôi khi cũng hỏi những chuyện như cách sửa máy sấy. Tuy nhiên, ông từng nhiều lần bày tỏ mối lo ngại trước sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. "Bố già AI" cho rằng công nghệ này gây ra mối đe dọa sống còn với nhân loại và đã ký một lá thư đầu năm nay kêu gọi OpenAI không phản bội gốc rễ phi lợi nhuận của mình.

Hinton cảnh báo AI có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. "Người giàu sẽ dùng AI để thay thế người lao động", ông nói. "Điều này dẫn đến nạn thất nghiệp hàng loạt và lợi nhuận tăng vọt. Một số ít trở nên giàu hơn nhiều nhưng đa số sẽ nghèo đi".

Thu Thảo (Theo Futurism, Financial Times)