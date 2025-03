Bộ đôi sản phẩm hỗ trợ sinh sản của nhãn hàng Ago

Hai sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực phẩm sản xuất tại Công ty TNHH Bách Thảo Dược.

Thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Algo.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Algo Mom: Số 1360/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 17/4/2020. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 2769/2020/ĐKSP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Algo Dad: Số 2127/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 7/7/2020. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 3533/2020/ĐKSP do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp.