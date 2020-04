Bộ đôi Mitsubishi 'vô địch chiều cao' dòng kei-car

Nhật BảneK Space và eK X Space có chiều cao 1.780 mm, tức mọi mẫu K-car khác đều thấp hơn.

Hai phiên bản mới được Mitsubishi giới thiệu và bán ra cạnh hai bản tiêu chuẩn eK Wagon và eK X đã ra mắt từ cuối năm ngoái. eK Space và eK X Space đều có không gian nội thất rộng hơn khi tăng chiều cao nhằm tăng sự thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Cũng giống các bản tiêu chuẩn, hai phiên bản mới đều có bốn chỗ, nhưng nóc xe nhỉnh hơn 140 mm. Những kích thước khác giữ nguyên, với dài 3.395 mm, rộng 1.475, và trục cơ sở 2.495 mm. Thậm chí khách hàng có thể chọn thêm giá để đồ khiến chiều cao xe tăng thêm 20 mm.

eK Space (trái) và eK X Space có chiều cao vượt trội so với dòng K-car của Nhật. Ảnh: Mitsubishi

eK Space có đèn pha halogen, cửa sau trượt, vành 14 inch, và chín màu sơn tùy chọn, trong đó ba kiểu sơn hai tông màu. Trong số những đặc điểm nổi bật có cửa trượt rảnh tay (mở bằng cách đá vào gầm xe).

Với hành khách phía sau, ghế có thể trượt trong giới hạn 320 mm, và khoảng cách từ sàn lên trần xe là 1.400 mm. Mitsubishi cho biết không gian cho phép con trẻ thoải mái đứng thẳng để thay đồ khi cần.

Tùy từng phiên bản, cabin có thể sử dụng vật liệu chống thấm cho ghế, bàn gấp ở lưng hàng ghế trước, các móc treo, các nút chỉnh chạm cho hệ thống điều hòa, vô-lăng bọc da, nút bấm khởi động, lẫy chuyển số trên vô-lăng, và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng chín inch.

eK X Space sở hữu thiết kế đặc trưng Dynamic Shield của Mitsubishi với những đặc điểm thể thao hơn so với các phiên bản còn lại. Đèn pha LED, vành nhôm hai tông màu, và cánh gió tích hợp trên nóc đuôi. Màu ngoại thất cũng nhiều tùy chọn và cá tính hơn, với bảy màu đơn sắc và sáu kiểu sơn hai tông màu.

Vật liệu nội thất của eK X Space cũng cao cấp hơn. Ghế nỉ là tiêu chuẩn, nhưng khách hàng có thể chọn bọc da nâu kết hợp nỉ với đường chỉ khâu màu đỏ.

Cả hai phiên bản mới đều sử dụng động cơ xăng ba xi-lanh 659 phân khối, gồm cả bản hút khí tự nhiên và tăng áp. Bản hút khí tự nhiên có công suất 51 mã lực tại vòng tua 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 60 Nm tại 3.600 vòng/phút. Bản tăng áp công suất 63 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 100 Nm tại 2.400-4.000 vòng/phút.

Hộp số bảy cấp CVT là tiêu chuẩn, trợ lực lái điện tử, tính năng start-stop, hệ thống điều khiển van biến thiên, hệ thống hỗ trợ pin, và tái sinh năng lượng.

Những trang bị an toàn tiêu chuẩn với cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn, đèn pha tự động, phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông. Gói an toàn My Pilot chỉ có trên các bản cao cấp, với điều khiển hành trình chủ động và hỗ trợ giữ làn.

eK Space và eK X Space đều có ba phiên bản riêng, với giá khởi điểm 13.000 USD và cao nhất 17.300 USD. Sau khi ra mắt, Mitsubishi đã nhận hơn 5.000 đơn đặt hàng, với 65% là mẫu eK X Space.

Mỹ Anh (Theo Paultan)