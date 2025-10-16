Bộ đôi men vi sinh hỗ trợ phục hồi tiêu hóa sau kháng sinh

Lợi khuẩn Bacillus clausii kết hợp kẽm và ImmunePath giúp hỗ trợ phục hồi tiêu hóa sau kháng sinh, tăng cường miễn dịch.

Kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nhưng cũng làm giảm lợi khuẩn trong ruột, khiến hệ vi sinh mất cân bằng, gây rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, chán ăn. Trẻ nhỏ dễ biếng ăn, hấp thu kém; người lớn thường đầy bụng, khó tiêu, dễ tái phát bệnh đường ruột.

Bổ sung lợi khuẩn là cách hỗ trợ tái lập cân bằng hệ vi sinh và cải thiện rối loạn tiêu hóa. Trong đó, lợi khuẩn Bacillus clausii được đánh giá cao nhờ khả năng tồn tại dưới dạng bào tử, giúp vượt qua môi trường axit dạ dày và đến ruột phát huy tác dụng.

Tại ruột, B. clausii hỗ trợ khôi phục số lượng vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại đồng thời tham gia tổng hợp các vitamin nhóm B. Đây là nhóm vitamin quan trọng, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp người dùng (đặc biệt là trẻ em) ăn ngon miệng hơn và tăng cường sức đề kháng.

Tiêu hóa khỏe, cả nhà vui. Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt

Để đáp ứng nhu cầu phục hồi hệ tiêu hóa sau dùng kháng sinh, Dược phẩm Hưng Việt giới thiệu hai sản phẩm ứng dụng chủng lợi khuẩn này là Bio Clauzilus và Bio Sacacilus Plus, phù hợp cho từng tình trạng của người dùng.

Bio Clauzilus hỗ trợ phục hồi cấp tính và hấp thu

Bio Clauzilus là men vi sinh dạng ống/ lỏng, cung cấp 2 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii và kẽm. Sản phẩm phù hợp cho những người cần phục hồi nhanh các triệu chứng tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu sau kháng sinh.

Trong đó, Bacillus clausii đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ tái lập hệ vi sinh; kẽm là vi chất quan trọng, giúp cải thiện vị giác, hỗ trợ niêm mạc ruột mau lành và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng. Với dạng ống, Bio Clauzilus có thể sử dụng cho trẻ từ hai tuổi và người lớn.

Sản phẩm Bio Clauzilus. Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt

Bio Sacacilus Plus - giải pháp kép cho miễn dịch kém và biếng ăn

Đối với những người hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, hoặc trẻ nhỏ đã chuyển sang giai đoạn biếng ăn, ốm vặt do miễn dịch suy giảm, Bio Sacacilus Plus là giải pháp nâng cấp, mang tính toàn diện hơn.

Bio Sacacilus Plus là men vi sinh kép kết hợp Bacillus clausii, kẽm Gluconat và ImmunePath - hoạt chất hỗ trợ miễn dịch, giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Sự kết hợp này tạo nên cơ chế "ba trong một", vừa hỗ trợ ổn định tiêu hóa, vừa cải thiện khả năng hấp thu (nhờ kẽm), đồng thời tăng cường miễn dịch (nhờ ImmunePath). Sản phẩm này phù hợp cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn, người cần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng lâu dài.

Sản phẩm Bio Sacacilus Plus. Ảnh: Dược phẩm Hưng Việt

Việc bổ sung men vi sinh chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Người dùng cần duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, ngủ đúng giờ và hạn chế lạm dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Trẻ nhỏ nên được khuyến khích vận động nhẹ nhàng, vui chơi ngoài trời để hệ miễn dịch phát triển tự nhiên.

Thế Đan