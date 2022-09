Bộ đôi iPhone 14 Pro được khen chê gì

Hai mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được đánh giá cao ở tính năng Dynamic Island cho phần màn hình dạng viên thuốc cùng camera 48 megapixel.

Ngay trước khi iPhone 14 đến tay người dùng, một số trang công nghệ Mỹ đã trải nghiệm và có những đánh giá đầu tiên về sản phẩm. Hầu hết tập trung vào hai phiên bản Pro với nhiều cải tiến.

Thiết kế

Theo Cultofmac, iPhone đang ở năm cuối trong chu kỳ thay đổi thiết kế ba năm một lần, nên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max vẫn có kiểu dáng tương tự hai thế hệ trước. Tuy nhiên, sản phẩm mới vẫn có một số chi tiết khác biệt.

iPhone 14 Pro. Ảnh: Allinfo

Điểm dễ nhận thấy nhất là tai thỏ quen thuộc đã được chuyển thành phần khuyết có dạng giống viên thuốc con nhộng. Đây là nơi đặt các cảm biến như FaceID và camera trước.

Các khu vực khác không thay đổi nhiều, trừ cụm camera dày hơn vì cảm biến ảnh lớn hơn. Ngoài ra, phiên bản cho thị trường Mỹ không còn khay sim do đã chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng esim.

Tính năng mới

Dynamic Island - tính năng dành cho phần khuyết hình viên thuốc của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max - được các trang công nghệ nhắc đến nhiều nhất. Hầu hết đánh giá cao Apple khi đã biến nhược điểm thành điểm nhấn để quảng bá sản phẩm.

"Apple không chỉ thu nhỏ tai thỏ của iPhone, mà còn tìm ra cách biến khu vực này trở nên hữu ích, thậm chí là thú vị", Tom's Guide nhận xét. "Ngoài việc chứa camera TrueDepth, Dynamic Island hoạt động như một bảng điều khiển nhỏ, cung cấp quyền truy cập thông tin bạn cần bất kể đang sử dụng ứng dụng nào".

Dynamic Island trên iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Cnet

Trong khi đó, Engadget đánh giá Dynamic Island "rất mượt mà", khiến mọi thứ trở nên "bóng bẩy và hấp dẫn". Còn theo Marques Brownlee, chủ kênh YouTube MKBHD với hơn 16 triệu người theo dõi, Dynamic Island là "tính năng nhỏ nhưng được Apple làm mới một cách xuất sắc".

"Có thể bạn sẽ cảm thấy một chút khó chịu khi mới trải nghiệm Dynamic Island, nhưng với khoảng 30 hiệu ứng động đẹp mắt, bạn sẽ nhanh chóng thích nó. Đây sẽ là tính năng được sao chép nhiều nhất trên điện thoại Android tương lai", Brownlee nhận xét. Dù vậy, anh cũng cho rằng Dynamic Island mới ra mắt nên vẫn có thể cải tiến thêm và "cần thời gian để trưởng thành".

Màn hình luôn hiển thị (Always-on Display - AOD) cũng nhận được quan tâm lớn, dù không còn quá mới mẻ trên điện thoại Android. "Tôi đã định chế giễu Apple khi hãng thêm chức năng AOD trên iPhone, vì nó đã có từ thời Motorola Moto X năm 2013 và một số mẫu Android khác. Nhưng sau khi trải nghiệm, tôi nhanh chóng mê mẩn. Mọi thứ thực sự chỉn chu và tôi ước Samsung hay Google cũng làm được như vậy thời gian tới", cây viết Ion Florence của Gizmodo đánh giá.

Với Brownlee, màn hình AOD trên iPhone 14 Pro hoạt động khá thông minh, biến những gì trên Android trở thành "nửa vời". Tuy nhiên, anh lưu ý rằng AOD trên iPhone 14 Pro không cho phép tùy chỉnh nhiều, quá trình hoạt động cũng ảnh hưởng đến thời lượng pin "nhiều hơn mong đợi", nhất là khi sử dụng ảnh động.

Tuy vậy, trang CNet lại cho rằng AOD chưa thực sự đơn giản hóa. "Tôi thích đồng hồ đen trắng kiểu Google Pixel hơn. Tôi cũng nhiều lần nhầm lẫn màn hình khóa với màn hình chính, và phải nhấn nút nguồn để tắt màn hình", biên tập viên Patrick Holland của CNet nêu quan điểm.

Wired cũng đánh giá cao Dynamic Island và AOD, nhưng cho rằng hệ điều hành iOS 16 mới là ngôi sao thực sự. "Những tính năng đó có thể được Apple đưa lên iPhone cũ hơn trong tương lai theo một hình thức nào đó. Bạn có thể chờ thay vì thêm tiền mua máy mới", Wired nhận xét.

Camera

Camera được nâng cấp mạnh trên hai bản Pro. Lần gần nhất Apple thay đổi độ phân giải của camera là năm 2015, khi nâng từ 8 megapixel lên 12 megapixel và giữ nguyên như vậy đến thế hệ iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.

Camera iPhone Pro có cảm biến chính 48 megapixel. Ảnh: Cnet

Cụ thể, cảm biến chính của iPhone 14 Pro nâng lên 48 megapixel. Kích cỡ cảm biến lớn hơn 65% so với trước khiến khu vực này lớn và lồi hơn nhiều so với 13 Pro. Ống kính có độ mở f/1.78, tiêu cự 24. Apple cho biết cảm biến quad-pixel giúp tối đa khả năng thu sáng khi chụp trong điều kiện tối. Trong khi đó, camera siêu rộng 12 megapixel với cảm biến mới có kích thước điểm ảnh 1,4 micromet, chụp tối tốt hơn ba lần so với thế hệ trước. Ống tele vẫn là 12 megapixel.

Wired đánh giá máy ảnh của iPhone 14 Pro chụp đẹp nhưng không quá "hoành tráng" như quảng cáo của Apple. "Nhiều megapixel hơn không có nghĩa ảnh đẹp hơn. Nó chỉ giúp chụp chi tiết hơn. Tôi không nhận thấy ảnh có nhiều khác biệt so với iPhone 13 Pro năm ngoái", trang này bình luận.

Hai bức ảnh chụp bằng iPhone 14 Pro ở chế độ chân dung. Ảnh: Wired

Marques cũng cho rằng việc nâng độ phân giải cảm biến chính trên iPhone Pro mới nhất không mang nhiều ý nghĩa, bởi nhu cầu của người dùng không thực sự cần ảnh quá lớn. "Máy ảnh trên iPhone đã được Apple làm rất tốt thời gian qua, do đó tôi nghĩ chất lượng ảnh chụp không cần bàn cãi thêm", anh nói. "Dù vậy, việc không bổ sung chế độ quay 8K là thiếu sót, nhất là khi smartphone Android đã được trang bị từ lâu".

Theo Techradar, camera mới trên iPhone sẽ "vẫn làm hài lòng tất cả, trừ những người khó tính hoặc chuyên gia chụp ảnh bằng smartphone. iPhone vẫn phù hợp để chụp ảnh hàng ngày, phục vụ nhu cầu của đa phần người dùng hơn là cho các mục đích chuyên nghiệp".

Đối với các tính năng khác như kết nối vệ tinh, giới công nghệ đều nhận định nó sẽ không quá phổ biến, chỉ phù hợp với một nhóm người dùng cụ thể. Dù vậy, nó có thể sớm có mặt phổ biến trên Android thời gian tới.

Tổng thể

Theo The Verge, hai mẫu iPhone 14 Pro như bước đầu tiên trong việc hướng tới rất nhiều điều mới mẻ, có thể đem đến cái nhìn đầu tiên về một thế hệ iPhone hoàn toàn mới trong tương lai". Trang này cho rằng sản phẩm đã "ở mức hoàn hảo cho một người dùng thông thường".

Trong khi đó, Techradar đánh giá bộ đôi iPhone Pro là điểm sáng cho những gì tốt nhất về công nghệ trên điện thoại mà Apple đang có. "Sản phẩm có các tính năng mới tuyệt vời, chip A16 Bionic hiệu năng cao, camera mới làm hài lòng đa phần người dùng, pin được nâng cấp. Tất cả đều hoàn hảo ở hiện tại", trang này cho hay.

Dù vậy, bộ đôi Pro mới được cho là vẫn chưa có quá nhiều khác biệt đủ hấp dẫn nếu so sánh với iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. "Nếu xét về số tiền bỏ ra, tôi vẫn giữ lại iPhone 13 Pro Max của mình thay vì nâng cấp lên iPhone mới", Holland của Cnet chia sẻ.

Bảo Lâm