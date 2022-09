iPhone 14 bắt đầu mở bán trên toàn cầu

Trừ iPhone 14 Plus, các phiên bản còn lại gồm iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max đồng loạt tới tay người dùng hôm nay.

Do khác biệt về múi giờ, New Zealand và Australia là những nơi bán iPhone 14 mới sớm nhất. Người dùng có thể mua thông qua các đại lý ủy quyền tại New Zealand hoặc trực tiếp tại Apple Store ở Australia. "Màu tím tuyệt đẹp", thành viên Wittysparrow1 viết trên diễn đàn Macrumors khi nhận được iPhone 14 Pro Max màu mới.

Người mua chờ tới lượt vào Apple Store để nhận iPhone 14 tại Australia. Ảnh: Việt Anh

"Đa số người có mặt tại Apple Store sáng nay đều đã đặt trước và chỉ đến để nhận máy theo lịch. Việc nhận máy diễn ra rất nhanh chóng dù khách hàng rất đông. Tôi đặt mua một chiếc iPhone 14 Pro Max màu tím mới và chỉ mất khoảng 15 phút chờ", Việt Anh, 31 tuổi, du học sinh tại Australia hào hứng nói. "Màu tím khá đúng ý tôi, tông màu đậm hơn khi nhìn trên ảnh, đủ nam tính, phù hợp với cả nam và nữ".

Việt Anh là một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 14 Pro Max mới tại Apple Store ở Australia. Ảnh: NVCC

Nhiều người Việt cũng bắt đầu xếp hàng chờ mua iPhone tại Singapore từ chiều qua. "Chúng tôi được phát phiếu xếp hàng, giới hạn chỉ 100 người, ghi rõ số thứ tự, quy định mỗi người chỉ được mua một máy và bắt buộc phải mở kích hoạt, kết nối Wi-Fi tại cửa hàng", Thành Nguyễn, một người Việt đang xếp hàng bên ngoài một đại lý ủy quyền trên đường Orchard, nói. Anh cho biết mình cùng bốn người bạn đã bay sang Singapore từ 14/9.

Bên ngoài Apple Store ở sân bay Changi, Singapore. Ảnh: Minh Thành

Trong khi đó, trái với các thông tin hôm qua, Apple Store tại nước này bắt đầu cho xếp hàng chờ mua iPhone mới từ 6h hôm nay. Hàng trăm người có mặt sớm xếp thành 5 hàng trước Apple Store ở 270 Orchard Road. "Những năm trước, Apple không bắt kích hoạt tại cửa hàng, mỗi người được mua hai máy nhưng không biết năm nay thế nào", Tấn Đạt, 24 tuổi, quản lý một cửa hàng điện thoại ở TP HCM, hồi hộp nói và cho biết đã ở bên ngoài cả đêm để chờ xếp hàng.

Giống Singapore, Apple Store tại Thái Lan cũng đã cho xếp hàng mua trực tiếp từ sáng sớm. Mỗi người được phép mua hai sản phẩm nhưng lượng máy iPhone 14 Pro và Pro Max không nhiều. "Có thể do năm đầu mở bán, việc tổ chức của Apple ở đây chưa tốt. Hôm qua đến được thông báo chỉ giao máy cho người đặt trước nhưng hôm nay lại bất ngờ cho xếp hàng mua trực tiếp khiến nhiều người bị động. Ban đầu tôi được thông báo 10h nhận máy nhưng bây giờ đổi thành 14h30", anh Phạm Tuấn Anh, một người dùng qua Thái Lan kết hợp du lịch và mua iPhone mới, nói.

Xếp hàng bên ngoài Apple Store mới mở cửa ở Thái Lan. Ảnh: Phan Tuấn Anh

Giới buôn iPhone cho biết iPhone 14 xách tay sẽ có mặt tại Việt Nam từ chiều tối hôm nay. "Giá sẽ phụ thuộc vào lượng hàng mà mọi người gom được, màu tím trên hai bản Pro và Pro Max chắc chắn được săn lùng nhiều nhất và giá cao nhất", Mạnh Quân, chủ một cửa hàng bán đồ Apple tại Quận 3, TP HCM, nhận định.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellPhoneS, iPhone 14 nhiều khả năng cho đặt hàng chính hãng tại Việt Nam từ cuối tháng này trước khi "lên kệ" vào đầu tháng 10. Các hệ thống đại lý ủy quyền Apple tại Việt Nam như FPT Shop, CellPhoneS, Thế Giới Di Động, Di Động Việt đều cho biết người dùng Việt quan tâm nhất đến các mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max. Giá bán chính hãng dự kiến từ 24 triệu đồng.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

*Tiếp tục cập nhật

Tuấn Hưng