Ngoài ba màu cơ bản là xám, trắng, vàng, iPhone 14 Pro Max có thêm màu tím nhưng nhìn thực tế tông màu đậm và thiên về xám.

Video mở hộp iPhone 14 Pro Max đủ màu trước ngày bán

Video mở hộp được quay tại Trung Quốc và đăng trên mạng xã hội Weibo dù ngày 16/9, sản phẩm mới chính thức bán ra trên toàn cầu. Trong video, các máy đều còn "nguyên seal" và đầy đủ màu gồm tím, trắng, vàng và xám đen. Thiết kế hộp tương tự iPhone 13 Pro Max, chỉ khác hình ảnh máy bên ngoài với điểm nhấn là cụm camera, cảm biến Dynamic Island. Trong hộp, hãng vẫn chỉ tặng kèm cáp sạc, không còn củ sạc cũng như que lấy sim.

iPhone 14 sẽ bắt đầu được mở bán từ ngày mai tại các thị trường lớn và dự kiến có mặt tại Việt Nam trong ngày qua đường xách tay. Do năm nay Thái Lan và Singapore không cho mua hàng trực tiếp mà phải đặt trước, giới kinh doanh iPhone nhận định các model đầu tiên về nước sẽ có giá cao hơn dự kiến. Điện thoại mới của Apple có thể bán chính hãng tại Việt Nam từ đầu tháng 10. Trong đó, phiên bản iPhone 14 Pro Max có thể từ 33 triệu đồng.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

