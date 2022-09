Người Việt chuộng nhất mẫu iPhone 14 nào

Bốn ngày sau khi mở đăng ký mua cho bộ bốn iPhone 14, các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đều ghi nhận số lượng quan tâm tăng mạnh. Thế Giới Di Động cho biết đã nhận về hơn 30.000 lượt đăng ký mua, trong đó ngày đầu là hơn 10.000 lượt. Các hệ thống như FPT Shop, CellphoneS cho biết iPhone 14 thu hút lần lượt 15.000 và 10.000 lượt đăng ký trong một ngày, trong khi Hoàng Hà Mobile, ShopDunk có hơn 6.000 lượt.

Trong bốn mẫu iPhone 14 mới, bản Pro Max được quan tâm nhiều nhất, với số đặt hàng chiếm hơn nửa tại hầu hết các đại lý. Ví dụ, FPT Shop cho biết hơn 2/3 tổng số lượt đăng ký thuộc về hai mẫu Pro. Tại ShopDunk và Hoàng Hà Mobile, 14 Pro Max chiếm tới hơn 70% lượng đăng ký, trong khi bản 14 Pro là khoảng 20%.

iPhone 14 Plus là sản phẩm mới và có màn hình 6,7 inch tương đương Pro Max, nhưng lại không nhận được sự quan tâm lớn. FPT Shop và CellphoneS cho biết tỷ lệ mua sản phẩm này ở mức "khả quan", trong khi tại một số đại lý khác như Hoàng Hà Mobile, ShopDunk, bản Plus được đăng ký thấp hơn cả iPhone 14.

Theo các hệ thống bán lẻ, mẫu Pro Max thu hút nhất là điều không quá bất ngờ và đã diễn ra trong vài năm qua. Tại nhiều đại lý, iPhone 13 Pro Max đang là điện thoại Apple bán chạy nhất từ đầu năm đến nay.

"Hầu hết người mua trong giai đoạn này đều là những người yêu thích iPhone, và họ chọn bản cao cấp để trải nghiệm đầy đủ nhất những nâng cấp mới. Năm nay, Apple chỉ đưa các nâng cấp mới nhất về chip, màn hình Dynamic Island vào bản Pro, vì vậy người dùng càng có động lực để chọn hơn", đại diện một nhà bán lẻ cho biết.

Một lý do khác nằm ở màu tím mới xuất hiện trên các mẫu Pro. Thống kê tại hầu hết các đại lý, màu tím của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được nhiều người chọn nhất, chiếm hơn 60% lượng đăng ký. Trong khi với bản iPhone 14 và 14 Plus, màu đen và trắng được đặt nhiều. Phiên bản dung lượng được chuộng nhất là 128 GB - cũng là mức dung lượng thấp nhất.

iPhone 14 Pro Max có nhiều nâng cấp so với thế hệ trước. Ảnh: Trần Hiệp

Với iPhone 14 Plus, thiết bị được cho là sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về màn hình và pin lớn của nhiều người dùng, tuy nhiên máy lại có ít nâng cấp so với thế hệ trước. 14 Plus vẫn sử dụng chip A15 Bionic và màn hình "tai thỏ". Ngoài ra theo một số đại lý, mẫu máy này có mức giá 28 triệu đồng, ngang với iPhone 13 Pro Max nên khó cạnh tranh, dù là sản phẩm mới.

Thống kê tại các đại lý ở Việt Nam có nhiều điểm giống với người dùng trên thế giới. Khảo sát với sự tham gia của gần 7.000 người trên trang 9to5mac cho thấy, số người chọn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max lần lượt là 35 và 39%, trong khi số chọn iPhone 14 và 14 Plus là 1,59 và 1,69%. Hơn 22% còn lại cho biết không có ý định nâng cấp iPhone năm nay.

Nhà phân tích Ming-chi Kuo dẫn thống kê từ các chuỗi bán điện thoại ở Trung Quốc cho thấy, lượng đặt hai mẫu Pro chiếm trên 85%, trong khi với bản Plus chỉ dưới 5%.

iPhone 14 Plus và iPhone 14 vẫn sử dụng màn hình "tai thỏ". Ảnh: Trần Hiệp

Bộ bốn iPhone 14 ra mắt ngày 7/9 và dự kiến về Việt Nam đầu tháng 10. Các sản phẩm vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. iPhone 14 và 14 Plus vẫn dùng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic, viền nhôm như thế hệ trước. Trong khi hai mẫu Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always-on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K. Giá khởi điểm cho các mẫu máy này lần lượt là 25, 28, 31 và 34 triệu đồng, cho phiên bản bộ nhớ 128GB.

Lưu Quý