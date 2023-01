Bộ đôi iPhone 14 Pro dư hàng, giảm giá

Apple bổ sung một lượng lớn iPhone 14 Pro và Pro Max cho thị trường Việt Nam, khiến các đại lý đồng loạt giảm 1-2 triệu đồng cho mỗi model.

Đầu năm 2023, các đại lý phân phối chính hãng Apple tại Việt Nam (AAR) xác nhận một lượng lớn iPhone 14 đã được phân bổ cho thị trường. Bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, cho biết trong đợt hàng này, dòng Pro chiếm đến 80%. Phiên bản màu tím, vốn liên tục "cháy hàng" tại Việt Nam thời gian qua, cũng chiếm tỷ lệ lớn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, tính từ 1/1 đến 20/1, tổng lượng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max về Việt Nam sẽ cao gấp ba lần so với đợt mở bán. Nếu tính cả đợt giao sau Tết Âm lịch, chỉ riêng tháng 1, số lượng hàng về dự kiến cao gấp 5-6 lần hồi tháng 10 năm ngoái."Riêng với iPhone 14 Pro Max, đây là lần đầu sau hơn hai tháng mở bán, toàn bộ 115 cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ của chúng tôi đủ máy bán cho khách", ông Huy nói.

Đại diện Minh Tuấn Mobile cũng xác nhận người dùng không còn phải đặt hàng và chờ như trước đây, kể cả những phiên bản đắt hàng như màu tím.

iPhone 14 Pro (trái) và iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Khương Duy

Tuy nhiên, khi nguồn hàng về ồ ạt, các đại lý cũng phải điều chỉnh giá bán. So với cuối năm ngoái, dòng Pro đang được giảm 1-2 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, iPhone 14 Pro đang có giá 28,5 triệu đồng cho bản 128 GB, giảm một triệu đồng so với tháng trước và giảm 3,4 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max màu tím 128 GB đang được bán ở mức 31,8 triệu đồng, giảm hai triệu đồng so với tháng 12/2022. iPhone 14 Pro Max phiên bản 512 GB và 1 TB cũng giảm 2 triệu đồng xuống còn lần lượt 39,9 triệu đồng và 45,9 triệu đồng.

Ông Lạc Huy cho biết: "Những tuần trước, phiên bản màu tím thường đắt hơn 2-3 triệu đồng so với các màu còn lại. Còn hiện tất cả phiên bản màu đã bằng giá nhau.".

Nguồn hàng dồi dào cộng thêm việc giảm giá nên các hệ thống kỳ vọng doanh số iPhone 14 sẽ tăng mạnh trong dịp trước Tết Nguyên đán. Trước đó, khi mở bán giữa tháng 10/2022, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max liên tục trong tình trạng khan hàng. Một tháng sau đó, Apple cảnh báo nguồn cung bộ đôi này bị gián đoạn do ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện cơn khát iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đã hạ nhiệt.

Thị trường iPhone cũ cũng đang có một số biến chuyển. Đại diện Di Động Việt cho biết khoảng 42% khách mua iPhone 14 series tại hệ thống là qua hình thức trade-in (thu cũ đổi mới). Do đó, khi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max về nhiều, số lượng khách đến trade-in cũng tăng vọt, khiến nguồn iPhone đời cũ dồi dào và rẻ hơn 1-2 triệu đồng. Ông Nguyễn Lạc Huy cũng xác nhận lượng khách bán lại máy cũ để lời đời iPhone 14 tại CellphoneS tăng 29% so với tháng trước.

Khương Nha