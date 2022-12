Apple lo ngại về iPhone 14 Plus

Doanh số dòng iPhone hoàn toàn mới trong năm 2022 khiến Apple phải xem xét lại chiến lược sản phẩm năm tới.

Theo Macrumors, Apple được cho là lo ngại "nghiêm trọng" về hiệu suất bán hàng của iPhone 14 Plus trong vài tháng qua. Con số thấp hơn nhiều so với dự đoán nội bộ khiến hãng phải đánh giá lại tình hình cũng như cân nhắc các thay đổi cần có trên dòng iPhone 15 để tăng tính cạnh tranh của mọi phiên bản.

iPhone 14 Plus. Ảnh: Tuấn Hưng

Nguồn tin cho biết chiến lược đầu tiên được Apple tính đến là giảm sự khác biệt giữa hai phiên bản thường và bản Pro. Trong đó, Dynamic Island chắc chắn có trên iPhone 15 và 15 Plus. Ngoài ra, hãng cũng cân nhắc giảm giá để tăng sức hút cho hai model này. Tại Mỹ, 14 Plus khởi điểm từ 899 USD, iPhone 14 thường rẻ hơn 100 USD. Nếu điều chỉnh giá bản Plus, bản thường cũng giảm theo, giúp hạ giá khởi điểm của toàn bộ dòng iPhone mới.

Những khác biệt khác giữa dòng Pro và bản thường như chất liệu khung vỏ (thép và nhôm) cũng như về camera được cho là sẽ giữ nguyên.

Apple từng thay đổi và đánh giá dòng sản phẩm của mình một vài lần trước đây. Bắt đầu với iPhone 6 và 6 Plus, hãng cung cấp hai lựa chọn cỡ nhỏ và lớn trước khi phân nhánh thành bốn mẫu như hiện tại. Từ iPhone 13 Pro, hãng xóa bỏ ranh giới về camera giữa hai bản Pro, trong khi các năm trước, chỉ Pro Max mới có các tính năng chụp ảnh tốt nhất.

Với dòng iPhone thường, hãng đã thử nghiệm phiên bản mini trong hai năm nhưng không thành công. Từ năm nay, iPhone có thêm mẫu Plus với kích thước tương tự 14 Pro Max nhưng thông số kém hơn. Các nguồn tin cho biết Apple sẽ tìm cách cải thiện doanh số bán hàng của dòng Plus trước khi nghĩ tới việc "khai tử" như với dòng mini.

Hoài Anh