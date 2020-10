Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Nằm trong tâm lũ Lệ Thuỷ, ngôi nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ) bên bờ sông Kiến Giang bị ngập sâu gần 2 m . Ông Võ Đại Hàm, 81 tuổi, người trông coi nhà lưu niệm hơn 40 năm nói: "Chưa thấy năm mô lũ to như năm nay. Sóng to đánh vỡ hết tường bao, hư nhiều đồ đạc".