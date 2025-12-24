Bộ đôi đồ uống làm nên không khí ngày Giáng sinh

Rượu vang nóng và cocktail trứng sữa là hai loại đồ uống luôn góp mặt trong các bữa tiệc Giáng sinh, mang thông điệp ấm áp và sum họp.

Trong một bữa tiệc Giáng sinh, khi vang nóng (mulled wine) được dùng kèm đồ ăn chính thì cocktail trứng (eggnog) là loại đồ uống tráng miệng. Vang nóng để tăng nhiệt độ cơ thể, dễ uống, không bị ngấy, trong khi cocktail trứng ngọt béo hơn, là thức uống dành cho phần tráng miệng, thường dùng lạnh.

Bộ đôi đêm Giáng sinh. Ảnh: Mashed

Hiếm bữa tiệc Giáng sinh nào thiếu rượu vang nóng (mulled wine). Theo Taste Atlas, chuyên trang ẩm thực hàng đầu thế giới, đây là một loại đồ uống giúp làm ấm cơ thể, phổ biến khắp châu Âu và theo truyền thống thường được thưởng thức suốt mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt trong bữa tiệc sum họp gia đình và các khu chợ Giáng sinh.

Vang nóng có nguồn gốc từ khoảng thế kỷ thứ 2, được tạo nên bởi những người La Mã. Họ hâm nóng rượu vang đỏ vào mùa đông, thêm một số loại gia vị và mang theo trên hành trình chinh phục châu Âu. Từ đó, đồ uống này phổ biến khắp những khu vực mà người La Mã giao thương.

Hầu hết các phiên bản đều sử dụng rượu vang đỏ được hâm nóng và làm ngọt, kết hợp cùng nhiều loại gia vị phổ biến như quế, hồi, đinh hương và các loại quả như chanh, cam. Một số nơi dùng thêm rượu mạnh địa phương, rượu vang tăng cường độ cồn hoặc rượu mùi.

Vang nóng có vị cay và ngọt, thơm mùi quế và các loại lá gia vị khác. Ảnh: Harry&David

Rượu vang nóng phải được dùng khi còn ấm nóng. Những chiếc cốc đựng thường là đồ gốm hoặc sứ, có quai, giúp việc cầm dễ dàng mà không bị bỏng tay. Một số nơi sử dụng loại ly thủy tinh cao, dày. Miệng cốc thường rộng để có thể uống rượu mà không bị các món đồ trang trí xung quanh như lát cam mỏng, thanh quế, hoa hồi cản trở.

Trong khi đó, eggnog lần đầu được ghi nhận tại Mỹ vào cuối thế kỷ 18, và lần đầu gắn với Giáng sinh vào năm 1793, khi một tờ báo ở bang Virginia tường thuật về một buổi tối ngập tràn "niềm vui và không khí lễ hội" được tiếp sức bằng eggnog. Tuy vậy, nguồn gốc của thức uống này lại xuất phát từ "posset", một loại đồ uống thời trung cổ của Anh. "Nog" được cho là xuất phát từ "đồ để đo lường", một cụm từ dùng để mô tả một chiếc cốc nhỏ có quai bằng gỗ thường dùng đựng rượu.

Cũng theo Taste Atlas, cocktail trứng được pha chế khá đơn giản, gồm kem béo, sữa, đường, trứng, một chút rượu whiskey hoặc rum vùng Caribbean và gia vị tạo mùi dạng bột như vanilla, quế hay nhục đậu khấu. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, George Washington, được cho là đã để lại một công thức cocktail trứng riêng, nhưng "nặng đô", được pha chế từ cả rượu brandy, whiskey lúa mạch đen và một ít rum Jamaica.

Cocktail trứng thường dùng lạnh. Ảnh: Jennifer Segal

Để tạo kết cấu nhẹ và xốp hơn, người ta có thể cho thêm lòng trắng trứng đã đánh bông. Trong phiên bản eggnog của Puerto Rico có cả kem dừa và sữa dừa, sữa đặc, rum cùng các loại gia vị. Người Mỹ hiện coi đây là đồ uống truyền thống dịp Giáng sinh, như vang nóng của châu Âu, nhưng thường dùng lạnh. Trong bộ phim Giáng sinh kinh điển Home Alone, thức uống này cũng hiện diện.

Tâm Anh (theo Taste Atlas, Nationalgeographic)