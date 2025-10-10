Bộ đội, công an dọn bùn đất sau lũ

Hơn 300 chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, tham gia dọn bùn đất, hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn.
Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ giáo viên trường mầm non 19/5 di chuyển đồ đạc, thu dọn vật dụng hư hỏng do ngập nước.
Máy xúc và xe tải được huy động cùng các chiến sĩ Trung đoàn 209 thu gom rác nằm tràn lan trên đường Hoàng Văn Thụ.
Anh Duy Khoa, công nhân lái máy xúc, được công ty điều động ra đường Hoàng Văn Thụ để san gạt, thu dọn lớp bùn dày còn sót lại sau khi nước rút.
Đoàn thành niên phường Phan Đình Phùng, cùng 100 đoàn viên thanh niên trường THPT Lương Ngọc Quân ra đường dọn dẹp, cào bùn trên vỉa hè, đường phố.
Chiến sĩ dùng vòi nước dọn sạch bùn trước Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.
Tại nhà dân ven đường, người dân vẫn đang nỗ lực dọp dẹp. Cửa hàng vàng mã của anh Thành thiệt hại nặng. "Toàn là đồ giấy nên khi ngập nước hầu như không thể dùng lại được", anh nói.
Cửa hàng văn phòng phẩm của chị Thoa trên đường Hoàng Văn Thụ ngập sâu, nhiều hàng hóa hư hỏng. "Cả nhà ngồi lọc từng món còn dùng được, còn lại phải bỏ vì ngâm nước lâu quá", chị Thoa nói.
Công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên được huy động 100%, làm liên tục cả ngày lẫn đêm để dọn rác.
"Tôi và mọi người làm từ 2h sáng đến giờ, rác quá nhiều không thể dọn kịp. Khắp phố phường, đâu đâu cũng đầy rác", chị Thoa vừa đẩy xe chở rác trên đường Đào Tấn vừa nói.
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.