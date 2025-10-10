Bộ đội, công an dọn bùn đất sau lũ

Công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên được huy động 100%, làm liên tục cả ngày lẫn đêm để dọn rác.

"Tôi và mọi người làm từ 2h sáng đến giờ, rác quá nhiều không thể dọn kịp. Khắp phố phường, đâu đâu cũng đầy rác", chị Thoa vừa đẩy xe chở rác trên đường Đào Tấn vừa nói.