Bộ Di trú Australia chấp nhận ba chứng chỉ tiếng Anh mới

AustraliaBộ Di trú công nhận ba chứng chỉ tiếng Anh mới cho mục đích xin thị thực du học, việc làm và định cư.

Ba chứng chỉ mới gồm LanguageCert Academic, CELPIP General và Michigan English Test (MET), có hiệu lực từ 7/8.

Như vậy, tổng cộng 9 bài kiểm tra từ tám nhà cung cấp được công nhận cho mục đích xin thị thực Australia. Các chứng chỉ trước đó gồm IELTS (IELTS Academic và IELTS General Training), Pearson (PTE Academic), Cambridge English, TOEFL iBT và OET. Việc này giúp mở rộng lựa chọn, đảm bảo sự linh hoạt cho những cá nhân có nhu cầu học tập, làm việc hoặc sinh sống tại quốc gia này

Ngoài ra, Cơ quan Di trú điều chỉnh yêu cầu với điểm chứng chỉ PTE, không còn áp dụng một mức đồng đều cho tất cả các kỹ năng (ví dụ từ 50 điểm trở lên ở cấp độ Competent). Trong đó, yêu cầu về kỹ năng Nói và Viết cao hơn.

Mức yêu cầu cũ Mức yêu cầu mới Nghe Đọc Viết Nói Superior English >= 79 mỗi kỹ năng 69 70 85 88 Proficient English >= 65 mỗi kỹ năng 58 59 69 76 Competent English >= 50 mỗi kỹ năng 47 48 51 54 Vocational English >= 36 mỗi kỹ năng 33 36 29 24 Functional English Tổng điểm đạt từ 30 Điểm trung bình đạt từ 24

Theo Bộ Giáo dục Australia, tính đến tháng 5, khoảng 33.500 du học sinh Việt ở nước này. Các chứng chỉ phổ biến hiện nay là IELTS, TOEFL...

Trong ba chứng chỉ mới được công nhận, LanguageCert Academic đã có mặt ở Việt Nam. Tổ chức này tổ chức thi cả trực tiếp lẫn online, cấp chứng chỉ sau 3-5 ngày.

Phòng thi trực tiếp của LanguageCert tại Việt Nam. Ảnh: LanguageCert

Huyền Trang - Hải Yến