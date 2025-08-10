Chủ nhật, 10/8/2025
Chủ nhật, 10/8/2025, 11:26 (GMT+7)

Bộ Di trú Australia chấp nhận ba chứng chỉ tiếng Anh mới

AustraliaBộ Di trú công nhận ba chứng chỉ tiếng Anh mới cho mục đích xin thị thực du học, việc làm và định cư.

Ba chứng chỉ mới gồm LanguageCert Academic, CELPIP General và Michigan English Test (MET), có hiệu lực từ 7/8.

Như vậy, tổng cộng 9 bài kiểm tra từ tám nhà cung cấp được công nhận cho mục đích xin thị thực Australia. Các chứng chỉ trước đó gồm IELTS (IELTS Academic và IELTS General Training), Pearson (PTE Academic), Cambridge English, TOEFL iBT và OET. Việc này giúp mở rộng lựa chọn, đảm bảo sự linh hoạt cho những cá nhân có nhu cầu học tập, làm việc hoặc sinh sống tại quốc gia này

Ngoài ra, Cơ quan Di trú điều chỉnh yêu cầu với điểm chứng chỉ PTE, không còn áp dụng một mức đồng đều cho tất cả các kỹ năng (ví dụ từ 50 điểm trở lên ở cấp độ Competent). Trong đó, yêu cầu về kỹ năng Nói và Viết cao hơn.

Mức yêu cầu cũ

Mức yêu cầu mới

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Superior English

>= 79 mỗi kỹ năng

69

70

85

88

Proficient English

>= 65 mỗi kỹ năng

58

59

69

76

Competent English

>= 50 mỗi kỹ năng

47

48

51

54

Vocational English

>= 36 mỗi kỹ năng

33

36

29

24

Functional English

Tổng điểm đạt từ 30

Điểm trung bình đạt từ 24

Theo Bộ Giáo dục Australia, tính đến tháng 5, khoảng 33.500 du học sinh Việt ở nước này. Các chứng chỉ phổ biến hiện nay là IELTS, TOEFL...

Trong ba chứng chỉ mới được công nhận, LanguageCert Academic đã có mặt ở Việt Nam. Tổ chức này tổ chức thi cả trực tiếp lẫn online, cấp chứng chỉ sau 3-5 ngày.

Phòng thi trực tiếp của LanguageCert tại Việt Nam. Ảnh: LanguageCert

Huyền Trang - Hải Yến

