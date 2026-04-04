Bỏ dán tem kiểm định trên kính ôtô từ năm 2027

Từ ngày 1/1/2027, ôtô sẽ không phải dán tem kiểm định trên kính trước, việc quản lý phương tiện được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử kết hợp camera AI.

Theo quy định hiện hành, ôtô tham gia giao thông thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định trên kính xe. Tuy nhiên, theo Nghị định 89/2026 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định do Chính phủ mới ban hành, ôtô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước.

Việc bỏ tem dán giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm và hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.

Từ tháng 3, ngành đăng kiểm đã cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho chủ xe thay vì cấp bản giấy. Việc in ấn giấy tờ này làm tăng chi phí cho các cơ sở đăng kiểm. Trong quá trình sử dụng, giấy chứng nhận cũng dễ bị mất, hỏng, phải xin cấp lại, gây phiền hà.

Chuẩn hóa phân loại phương tiện giao thông xanh

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, trong đó đưa ra các định nghĩa cụ thể đối với từng loại phương tiện. Trong đó, xe điện sử dụng pin nhiên liệu (FCEV/PFCEV) được xác định là loại xe mà pin nhiên liệu là nguồn năng lượng duy nhất cho hệ thống động lực.

Với nhóm hybrid, cơ quan soạn thảo phân loại rõ các dòng xe. Xe hybrid điện nhẹ (MHEV) sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ động cơ đốt trong trong các tình huống như khởi động, tăng tốc, phanh tái tạo và cung cấp năng lượng cho hệ thống phụ trợ, nhưng không thể sạc điện từ bên ngoài.

Đăng kiểm xe tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Xe hybrid hoàn toàn (FHEV/SHEV) có thể vận hành bằng điện trong một số điều kiện như khởi hành, chạy tốc độ thấp hoặc trong quãng đường ngắn, song cũng không có khả năng sạc điện ngoài.

Đối với xe hybrid sạc ngoài (PHEV), dự thảo xác định đây là loại xe có thể nạp điện từ nguồn bên ngoài.

Riêng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV/EREV) được mô tả là phương tiện phát triển từ xe thuần điện, sử dụng động cơ điện làm nguồn dẫn động duy nhất, có thể sạc ngoài và trang bị thêm máy phát điện để sạc pin. Dự thảo quy định phạm vi hoạt động thuần điện tối thiểu không dưới 250 km.

Với xe thuần điện (BEV/PEV), dự thảo nêu rõ đây là loại xe sử dụng hoàn toàn hệ thống truyền động điện, không có bất kỳ bộ chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu để tạo công suất dẫn động.

Dự thảo cũng bổ sung định nghĩa về phương tiện giao thông thông minh là loại có thể vận hành mà không cần người lái trực tiếp, tương ứng các cấp độ tự động hóa từ 4 đến 5.

Việc chuẩn hóa hệ thống khái niệm về phương tiện công nghệ mới, cùng với cắt giảm các thủ tục không cần thiết sẽ tạo nền tảng pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường xe xanh và xe thông minh tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững và tiệm cận các xu hướng công nghệ toàn cầu.

Đoàn Loan