Bộ Công Thương: Không thiếu nguồn cung khi chuyển đổi sang xăng sinh học E10

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, nguồn xăng khoáng và ethanol được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phối trộn khi chuyển đổi sang xăng sinh học E10 từ tháng 6.

Từ 1/6, xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Tại tọa đàm về chuyển đổi sang xăng E10 ngày 27/1, ông Đặng Tất Thành, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nói các điều kiện về nguồn cung để triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 đã sẵn sàng.

Theo ông Thành, 6 nhà máy ethanol trong nước có tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 m3 ethanol một năm. Mức này đáp ứng 40-50% nhu cầu pha chế xăng sinh học E5, E10. Phần còn thiếu, Việt Nam có thể nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Brazil - hai quốc gia cung cấp trên 80% sản lượng ethanol của thế giới, hoặc từ các trạm trung chuyển lớn như Singapore, Hàn Quốc.

Về xăng khoáng (xăng nền để phối trộn), năng lực sản xuất trong nước hiện đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã hoàn thiện hạ tầng lưu trữ nguyên liệu ethanol, phục vụ phối trộn quy mô lớn.

"Rủi ro thiếu hụt ethanol trong giai đoạn tới là rất thấp", ông Thành nói, thêm rằng cơ chế điều hành được tính toán kỹ lưỡng, nên khó xảy ra khả năng phát sinh rủi ro lớn.

Ông Đặng Tất Thành, đại diện Bộ Công Thương (người ngồi giữa) tại tọa đàm ngày 27/1. Ảnh: Báo Xây dựng

Trước đó, ông Hồ Ngọc Linh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bày tỏ lo ngại hai nhà máy lọc dầu trong nước đang trong quá trình chuyển đổi, chưa thể cung cấp đủ xăng nền tiêu chuẩn cao. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dòng sản phẩm này.

Thực tế, từ tháng 8/2025, xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thí điểm bán tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng. Loại xăng này có khả năng giảm khí thải nhà kính, giúp bảo vệ môi trường.

Tuy vậy, trong thời gian đầu thí điểm, không ít người tiêu dùng vẫn dè dặt về chất lượng xăng E10. Theo các chuyên gia, xăng E10 tương thích với hầu hết dòng xe mà không cần sửa động cơ hay hệ thống nhiên liệu. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người dùng cần xem hướng dẫn an toàn kèm theo xe, để biết xe của mình có thể sử dụng xăng E10 hay không.

Một cây xăng bán thí điểm xăng sinh học E10 tại TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Hồ Tân

Ở khía cạnh này, ông Đặng Tất Thành khẳng định xăng sinh học có thể bảo vệ an toàn cho động cơ. Theo ông, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến nhiều hãng xe lớn (Toyota, Honda, Ford...) và tổ chức kỹ thuật như Hiệp hội kỹ sư ôtô toàn cầu - SAE (Society of Automotive Engineers). Các đơn vị này đều khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ.

"Ngược lại, xăng sinh học E10 có trị số octan cao hơn, giúp động cơ hoạt động hiệu quả và giảm hiện tượng kích nổ. Việc sử dụng xăng sinh học rất tốt, phù hợp với xu hướng xanh, sạch của Việt Nam hiện nay", ông nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó vụ trưởng Khoa học công nghệ và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết các phương tiện chạy xăng hiện tại có thể sử dụng xăng sinh học E10, không phải thay đổi, đầu tư thêm thiết bị.

Sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm, đại diện Petrolimex thông tin sản lượng bán loại xăng này tăng, cho thấy sự đón nhận của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng chưa ghi nhận khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng loại xăng này.

Phương Dung