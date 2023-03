Bộ Công an tăng gấp ba lần chỉ tiêu hệ trung cấp

Năm trường đại học, cao đẳng của khối công an tuyển 1.185 sinh viên hệ trung cấp, nhiều gấp ba lần năm ngoái.

Theo dự thảo tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tuyển nhiều nhất - 480 sinh viên, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tuyển 360.

Lý giải chỉ tiêu tăng mạnh, ngày 10/3, đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết việc này thực hiện theo đề án phát triển nguồn nhân lực, được quy hoạch trong ba năm 2023-2025, nhằm cung cấp thêm nhân lực cho các đơn vị ở cơ sở.

Phương thức xét tuyển với hệ trung cấp công an nhân dân là kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp với điểm trung bình học bạ THPT theo công thức:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT + Điểm trung bình học bạ x 3/4 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Nếu thí sinh bằng điểm nhau, các trường sẽ ưu tiên người có điểm thi cao hơn, sau đó lần lượt xét tới điểm từng môn Toán, Ngữ văn.

Một điểm mới nữa so với năm ngoái là các trường tuyển hệ trung cấp công an dự kiến xét thẳng thí sinh đạt giải ba thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế trở lên.

Điểm chuẩn 2022 với hệ trung cấp công an dao động 24,06-28,91. Mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, còn thấp nhất là thí sinh nữ, trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. Riêng hệ trung cấp trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, phía Nam không có thí sinh nữ đăng ký.

Ở bậc đại học, tám trường công an tuyển 2.000 sinh viên năm nay, tăng 50 so với năm ngoái. Ba phương thức tuyển sinh đại học được giữ ổn định, gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Thanh Hằng