Bộ Công an 'nối sóng' vùng bị cô lập do bão lũ ở Thái Nguyên

Đoàn công tác Bộ Công an cùng các kỹ sư nhà mạng MobiFone đã qua nhiều điểm ngập lụt để dựng trụ phát sóng tạm, khôi phục thông tin liên lạc.

Tối 9/10, thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác đã đến chỉ đạo khắc phục mạng lưới cáp viễn thông MobiFone bị đứt, trạm phát sóng bị ngập ở xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những địa bàn ngập sâu, nhiều tuyến đường chia bị chia cắt, toàn bộ điện lưới cũng đứt gãy.

Tại đây, các kỹ sư MobiFone phối hợp với công an địa phương chia thành nhiều tổ công tác, lội nước qua nhiều điểm ngập sâu, sạt lở để tiếp cận trạm phát sóng hư hỏng. Nhóm kỹ sư cũng thay thế nhiều dây cáp và dựng trụ phát sóng tạm, thiết lập các mắt nối mạng nhằm khởi động lại hệ thống thông tin.

Ba trạm phát sóng tại xã Thần Sa hiện đã được ưu tiên khắc phục đầu tiên, để đảm bảo khôi phục thông tin liên lạc thông suốt cho vùng lũ. Ngoài các điểm nóng, tổ công tác tỏa đi nhiều nơi khác để bố trí nhân lực tại chỗ, lắp máy phát điện dự phòng, sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chỉ đạo các lực lượng khắc phục sự cố mạng. Ảnh: Linh Đan

Theo tướng Nguyên, là một trong những doanh nghiệp viễn thông quốc gia thuộc Bộ Công an, từ khi bão đổ bộ, MobiFone đã kích hoạt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Nhà mạng còn hỗ trợ khoản khuyến mãi cho hàng trăm nghìn khách hàng tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thái Nguyên, để duy trì liên lạc thoại và SMS.

Trước đó, tại cuộc họp phòng chống thiên tai sáng 9/10, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và doanh nghiệp viễn thông phải ưu tiên khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu tài sản và đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.

Rạng sáng 8/10, lũ sông Cầu tại cầu Gia Bảy lên 29,9 m, vượt lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m. Mưa lũ khiến 33/92 xã, phường ở Thái Nguyên chìm trong lũ sâu 1-3 m, ảnh hưởng khoảng 200.000 hộ dân. Nhiều địa bàn ở Thái Nguyên mất điện ít nhất trong hai ngày, sóng điện thoại, 4G bị gián đoạn liên tục. Hiện, lũ đã rút gần hết, phần lớn các xã của tỉnh Thái Nguyên được cấp điện trở lại, thông tin liên lạc dần được khôi phục.

Phạm Dự