Bộ Công an dự kiến thi đánh giá năng lực sau thi tốt nghiệp 10 ngày

Kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an dự kiến tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp 10 ngày, cấu trúc và công thức tính điểm xét tuyển tương tự năm ngoái.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo Tuổi trẻ tổ chức tại Hà Nội sáng 17/3, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết năm 2024, khối 8 trường công an vẫn tổ chức thi riêng. Phương thức này chiếm 80% tổng chỉ tiêu vào các trường. Lịch thi dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Về địa điểm thi, thí sinh đăng ký dự tuyển ở trường nào sẽ thi đánh giá năng lực tại đó. Cấu trúc và công thức tính điểm xét tuyển như năm ngoái.

Theo đó, bài thi gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút. Thí sinh chọn một trong hai mã bài thi CA1 và CA2. Phần trắc nghiệm giống nhau giữa hai mã, còn tự luận của mã CA1 là môn Toán, CA2 là Ngữ văn.

Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30. Công thức tính điểm xét tuyển vào các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Hai ngày trước, Vụ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 21-22/6 hoặc sau đó một tuần. Bộ chưa quyết định chính thức, song Vụ Giáo dục đại học đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh 2024 dựa trên phương án thi ngày 21-22/6.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên Cục Đào tạo, Bộ Công an. Ảnh: Thanh Hằng

Ngoài tuyển sinh bằng kỳ thi riêng, ông Đạt cho biết các trường công an dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 10% xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ở ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5 hoặc tương đương, đạt học sinh giỏi ba năm THPT, có điểm trung bình môn ngoại ngữ trong học bạ từ 8,5 trở lên đủ điều kiện xét tuyển.

Khối trường công an năm nay tuyển 2.150 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái. Ba trường tăng chỉ tiêu là Học viện An ninh nhân dân (tăng 70 chỉ tiêu), Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Kỹ thuật - Hậu cần (cùng tăng 40 chỉ tiêu).

Năm ngoái, điểm chuẩn các trường công an cao nhất 24,94 (ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân, áp dụng với thí sinh nữ phía bắc) và thấp nhất 14,01 (ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế, áp dụng với thí sinh nam).

Thanh Hằng