Bộ Công an dự kiến hạ chuẩn học lực, chiều cao với một số thí sinh

Bộ Công an dự kiến hạ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển về học lực và chiều cao với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Thông tin được Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 hôm 19/3. Cụ thể, yêu cầu về học lực được hạ từ mức khá xuống trung bình; yêu cầu về chiều cao giảm 1-2 cm so với trước, từ 1,64 cm xuống 1,62 cm với nam và từ 1,56 cm xuống 1,55 cm với nữ.

"Việc hạ chuẩn nhằm tạo điều kiện cho thí sinh ở vùng này đủ điều kiện tham gia dự tuyển", ông Đạt nói, cho biết dự kiến những thí sinh được tuyển sau này sẽ về công tác tại địa bàn từng sinh sống.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt trả lời các thắc mắc về tuyển sinh của phụ huynh và học sinh tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023 sáng 19/3 ở Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Ngoài ra, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm nay sẽ giảm hai mã đề.

Năm ngoái, bài thi gồm bốn mã đề CA1, CA2, CA3, CA4. Cả bốn đều có phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn), phần trắc nghiệm về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhưng khác nhau ở phần ngoại ngữ. Trong đó, mã đề CA1, CA2 là ngôn ngữ Anh, CA3 và CA4 là ngôn ngữ Trung Quốc. Năm nay, đề thi sẽ chỉ gồm mã CA1 và CA2.

Ông Đạt cho biết thêm đề thi của Bộ Công an cơ bản giữ ổn định trong cấu trúc và dạng thức. Đề tham khảo sẽ được công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên, để kịp cho việc ôn tập, các thí sinh nên nghiên cứu đề tham khảo năm ngoái. Đề thi có hai phần trắc nghiệm và tự luận, đều làm trong thời gian 90 phút. Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển.

"Các em hãy tự tin đăng ký làm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Các kiến thức trong đề thi không nằm ngoài chương trình THPT, với 80% ở lớp 12 và 20% lớp 10, 11", ông Đạt nói.

Năm nay, khối trường công an duy trì ba phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Năm 2023, phương thức tuyển sinh theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dự kiến mở rộng thêm nhiều thứ tiếng, ngoài tiếng Anh và tiếng Trung. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của các thứ tiếng khác nhau sẽ quy về tương đương với IELTS Academic 7.5 trở lên.

Ông Đạt giải thích điểm IELTS từ 7.5 trở lên là do chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này không nhiều, giữ ổn định 10% như năm ngoái. Nếu lấy điểm thấp hơn, nhiều thí sinh cũng khó trúng tuyển vì điểm được lấy từ cao xuống thấp. Hơn nữa, mức điểm này còn căn cứ theo nhu cầu đào tạo và phân công công tác sau này, hoặc có thể du học ở các nước phát triển có hợp tác.

Kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các học viện, trường trong khối Công an nhân dân năm 2023 diễn ra vào 2-3/7. Trong đó, thí sinh đến làm thủ tục vào chủ nhật, ngày 2/7, làm bài thi ngày hôm sau. Tám trường công an dự kiến tuyển 2.000 sinh viên, giảm 50 so với năm ngoái.

Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng. Do áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Ngưỡng trúng tuyển cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 26,26 điểm. Trong số 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy, 97,85% số thí sinh nhập học.

Bình Minh