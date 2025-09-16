Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đang nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, không phân biệt đơn vị chi trả trong hay ngoài ngân sách nhà nước.

Góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu miễn thuế với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ ngân sách.

Bộ này dẫn quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 2025, cho biết thu từ thuế, gồm thu nhập cá nhân, là khoản thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc Nhà nước chi lương cho người lao động, rồi lại thu thuế với chính khoản tiền này để nộp lại ngân sách làm phát sinh quy trình, thủ tục, nhân sự thực hiện.

Phản hồi đề nghị này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất với mọi cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Do vậy, việc miễn thuế với tiền lương, tiền công từ ngân sách là không phù hợp và có thể dễ gây phản ứng trong dư luận.

"Các cá nhân phải đóng thuế bình đẳng khi có mức thu nhập tính thuế như nhau, không phân biệt thuộc khu vực công hay tư", Bộ Tài chính nêu. Mức giảm trừ gia cảnh cũng áp dụng nguyên tắc tương tự.

Song Bộ này cho biết xem xét miễn thuế với khoản tiền lương, tiền công từ nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng ngân sách.

Ngoài tiền công, lương của lao động, Bộ Công an cũng góp ý nghiên cứu miễn thuế cho tiền làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn hay thôi việc. Bởi theo họ, các khoản thu nhập này có tính động viên, hoặc bù đắp rủi ro cho người lao động.

"Việc đánh thuế sẽ làm giảm tính khuyến khích của các chính sách thưởng, gây thiệt thòi cho người lao động, nhất là người làm thêm giờ, ca đêm", Bộ Công an nhìn nhận.

Tuy vậy, theo Bộ Tài chính, nội dung này đã có trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành và tiếp tục được giữ trong luật sửa đổi lần này.

Trong khi đó, Bộ Công Thương kiến nghị các khoản như sinh hoạt phí, phụ cấp (chiến tranh, kiêm nhiệm...) và các chế độ khác cho cán bộ Việt Nam ở nước ngoài không được coi là lương, nên cần được miễn thuế. Phản hồi, Bộ Tài chính ghi nhận và cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung khi soạn thảo nghị định hướng dẫn luật.

Thuế thu nhập cá nhân đem lại nguồn thu cao thứ 3 trong hệ thống thuế, sau VAT và thu nhập doanh nghiệp. Năm ngoái, tổng thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập cá nhân ước đạt 189.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước đó. Tỷ trọng loại thuế này chiếm hơn 9,3% trong tổng thu ngân sách, tăng từ mức 5,3% vào 2011.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Phương Dung