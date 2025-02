Bộ Công an cảnh báo về tổ chức khủng bố 'Ủy ban cứu người vượt biển'

Ngày 14/2, Bộ Công an cho biết căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, xác định tổ chức BPSOS đã và đang liên quan khủng bố. Tổ chức này tên tiếng Anh là "Boat People SOS" do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, tuyên bố thành lập năm 1990, có trụ sở chính đặt tại 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, Mỹ.

BPSOS có các kênh truyền thông như bpsos.org, machsongmedia.com, báo "Mạch sống", các trang Facebook "BPSOS - Vietnam Advocacy Project", "Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam"...

Theo Bộ Công an, BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa "cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động chống phá Việt Nam. Trong đó có số người tham gia tổ chức "Người Thượng vì công lý - MSFJ" đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đăk Lăk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng.

Ngày 6/3/2024, Bộ Công an đã đưa MSFJ và các cá nhân liên quan vào danh sách tổ chức khủng bố.

Logo của tổ chức khủng bố Ủy ban cứu người vượt biển. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an xác định, Nguyễn Đình Thắng (67 tuổi, quê Nghệ An, sinh tại TP HCM, quốc tịch Mỹ) đang ở Mỹ, là người cầm đầu, giữ vai trò Giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, có quan hệ mật thiết với tổ chức MSFJ.

Thắng đã chỉ đạo thành viên BPSOS tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố MSFJ. Cụ thể, trước khi Bộ Công an đưa tổ chức MSFJ vào danh sách khủng bố, Thắng đã chỉ đạo, hỗ trợ các thành viên thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023. Ông ta còn hỗ trợ tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

Thắng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho một số thành viên của MSFJ để hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

Sau khi Bộ Công an đưa MSFJ và số người tham gia tổ chức này vào danh sách khủng bố, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định truy nã Y Quynh Bdap. Đây là một trong những nghi phạm cầm đầu, chỉ đạo vụ khủng bố tại Đăk Lăk.

Bộ Công an cho rằng Thắng vẫn hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn, chỉ đạo Y Quynh Bdap và Y Phik Hdok hoạt động; đồng thời chi tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan. Khi Y Quynh Bdap bị bắt và xét xử tại Tòa án Thái Lan, Thắng vẫn tích cực tìm cách bảo vệ, gây quỹ tài trợ cho luật sư Thái Lan tham gia bảo vệ Y Quynh Bdap tại phiên tòa. Mục đích là không để Y Quynh Bdap bị Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất về Việt Nam.

Ngoài ra, Thắng còn cùng với H’Biap Krong, thành viên tổ chức khủng bố MSFJ tiến hành các hoạt động vận động tổ chức quốc tế ủng hộ cho MSFJ, thông báo của Bộ Công an nêu.

Bộ Công an xác định Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS. Ảnh: Bộ Công an

Theo bản án đã có hiệu lực, vụ khủng bố tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6/2023 đã khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều tài sản bị phá hủy.

Bản án xác định, từ năm 2015, Y Mut Mlô cầm đầu tổ chức "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" tại Mỹ thường xuyên liên lạc, móc nối, lôi kéo H Wuêñ Êban (Amí Sân) tham gia các hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong nhân dân; gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk, nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng sang các tỉnh khác.

Y Mut Mlô lôi kéo Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk tham gia tổ chức và giới thiệu cho H Wuêñ Êban đến gặp Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk để biết thêm về hoạt động của nhóm chức.

Tháng 8/2018, Y Quynh Bdap vượt biên trái phép sang Thái Lan đã thành lập tổ chức MSFJ nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên tiến hành các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố.

Đối với hành vi gây tội ác rạng sáng 11/6/2023, 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự; 43 bị cáo bị phạt 6-20 năm tù.

Ở nhóm tội Khủng bố, 45 người (trong đó có 6 người trốn truy nã) bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù; trong đó Y Quynh Bdap bị tuyên 10 năm tù.

Hồi tháng 10/2024, Tòa án Thái Lan thông tin đã quyết định dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam thụ án tù như trên.