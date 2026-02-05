Bỏ cơ hội du học để trở thành giảng viên nguồn ở Bách khoa

Từ bỏ cơ hội du học Hàn Quốc, Trà Giang trở thành giảng viên nguồn ở trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, rồi giành học bổng tiến sĩ tại Australia.

Nguyễn Thị Trà Giang, 25 tuổi, quê Nghệ An, là giảng viên trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Cách đây nửa năm, Giang giành học bổng bậc tiến sĩ tại Đại học Griffith, Australia - ngôi trường hạng 268 thế giới, theo QS. Cô sẽ ở đây 3-4 năm, nghiên cứu về cảm biến vi cơ, lĩnh vực Cơ điện tử, trước khi trở lại Bách khoa.

"Khi tốt nghiệp đại học, mình không nghĩ sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng này", Giang nói.

Nguyễn Thị Trà Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trà Giang là cựu sinh viên ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 2017-2022. Tốt nghiệp loại giỏi, Giang đi làm ở doanh nghiệp, đồng thời ấp ủ du học bậc sau đại học.

Đầu năm 2024, sau khi nộp hồ sơ ứng tuyển, Giang trúng học bổng toàn phần bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc với hướng nghiên cứu về vật liệu nano. Cùng lúc, Giang được thầy hướng dẫn cũ ở Đại học Bách khoa Hà Nội gợi ý về cơ hội học thạc sĩ tại trường, làm việc tại phòng nghiên cứu, nơi cô từng gắn bó thời sinh viên và trở thành giảng viên nguồn bởi từng giành bằng giỏi, IELTS 7.0 và một số thành tích khác.

"Mình khá phân vân bởi muốn du học từ lâu mà khi đó mới có cơ hội. Hơn nữa, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với nghề dạy học", Giang kể.

Vốn dĩ thời điểm thi đại học, bố mẹ luôn định hướng cô theo nghề giáo như mình. Có giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tuyển thẳng vào nhiều trường nhưng nhất quyết chọn Cơ điện tử của Bách khoa.

Khi đó, Giang thấy công việc của một giáo viên có phần nhàm chán vì giảng đi giảng lại những kiến thức nhất định. Trong khi học Cơ điện tử liên quan mật thiết môn Vật lý, lại được khám phá nhiều kiến thức thú vị hơn, từ cơ khí, đến điện - điện tử, lập trình, robot, AI...

Vì vậy, khi có cơ hội đứng trên bục giảng, Giang nghĩ đi nghĩ lại. Sau quá trình tìm hiểu, cô thấy có nhiều cơ hội phù hợp hơn nếu trở thành giảng viên Bách khoa, dù sẽ mất thời gian dài.

Theo Giang, cơ hội ở đây là được làm việc với những giảng viên giỏi, tiếp xúc với các bạn trẻ và có thể ứng tuyển học bổng du học ở các trường có thứ hạng tốt nhờ sự hướng dẫn, giới thiệu của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trở lại trường, những công việc đầu tiên của Giang là hướng dẫn sinh viên trong tiết bài tập, làm thí nghiệm, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học. Được tiếp xúc với thầy cô như những đồng nghiệp, Giang càng ngưỡng mộ nghề dạy học hơn.

"Thay vì suy nghĩ trẻ con như trước, mình trân quý nghề này và thực sự muốn trở thành giảng viên", Giang nói.

Giang (áo hồng) và các thành viên trong lab tại Australia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ thầy cô hỗ trợ, Giang ứng tuyển và trúng học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ở Australia hồi tháng 7 năm ngoái.

Đặc thù ngành Cơ điện tử gồm kiến thức ở nhiều mảng, từ cơ khí đến công nghệ thông tin. Giang thấy việc bắt đầu nghiên cứu sâu về cảm biến vi cơ rất khó. Thay vì được thầy cô gợi ý, giao việc như thời đại học, Giang phải tự định hướng và tự làm nhiều hơn. May mắn với cô là được các thầy và đồng nghiệp - với nhiều kinh nghiệm viết bài báo khoa học, hỗ trợ.

Lường trước những thử thách sắp tới, Giang đặt mục tiêu có tối thiểu 3 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín để có thể tốt nghiệp đúng hạn và trở về Bách khoa làm việc.

"Mình hy vọng có thể mang những trải nghiệm, kiến thức ở nước ngoài về Bách khoa, tạo ra các giá trị thực tế, giúp sinh viên đam mê và gắn bó với ngành học hơn", Giang nói.

Dương Tâm