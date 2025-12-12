Bố chết não hiến thận cứu con trai

Hà NộiLần đầu tiên tại Việt Nam, người con trai suy thận mạn giai đoạn cuối hồi sinh nhờ nhận quả thận từ chính người bố vừa qua đời vì tai nạn.

Ngày 12/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đây là trường hợp hiến tạng đặc biệt hy hữu. Người bố 50 tuổi bị ngã đập đầu xuống nền cứng cuối tháng 10, dẫn đến xuất huyết não nặng và không qua khỏi. Trong giờ phút sinh tử, người vợ - một giáo viên mầm non, nén đau thương đồng ý hiến tạng chồng, đồng thời xin ưu tiên một quả thận để cứu con trai đang suy thận mạn.

Người con là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Quốc dân, phải chạy thận nhân tạo suốt hai năm qua. Gia cảnh khó khăn khiến nam sinh chưa từng nghĩ đến việc ghép tạng, chỉ biết duy trì sự sống qua từng đợt lọc máu.

Người vợ tiễn biệt chồng lần cuối. Ảnh: Thảo My

Ca phẫu thuật đối mặt nhiều thách thức do thiếu sự chuẩn bị và đánh giá người nhận từ trước. Tuy nhiên, các chỉ số xét nghiệm cho thấy hai bố con có mức độ tương hợp miễn dịch cao, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ thải ghép.

Sau mổ, nam sinh trải qua hai tuần lọc máu hỗ trợ do tình trạng chậm chức năng thận ghép. Đến ngày thứ 14, thận bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu tăng dần. Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

"Nghĩa cử cao đẹp của người bố không chỉ cứu con trai mà còn mang lại sự sống cho ba người khác thông qua việc hiến tim, gan và quả thận còn lại", đại diện viện cho hay.

Theo thống kê, Việt Nam đã thực hiện thành công gần 10.000 ca ghép tạng, trong đó ghép thận chiếm đa số với gần 9.000 trường hợp, tiếp đến là gần 800 ca ghép gan. Kỹ thuật này hiện không chỉ giới hạn ở các bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Quân đội 108 mà đã được chuyển giao cho nhiều bệnh viện tỉnh, với khoảng 30 trung tâm ghép tạng trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Việt Đức trong lĩnh vực này. Từ mức trung bình 8-10 ca hiến từ người cho chết não mỗi năm kể từ 2010, năm nay bệnh viện đã tiếp nhận 31 trường hợp. Các bác sĩ tại đây liên tục thực hiện nhiều ca ghép phức tạp, bao gồm ghép đồng thời đa tạng như tim - gan, tim - phổi và gan - thận.

Lê Nga