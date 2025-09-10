Người Việt đầu tiên được ghép đồng thời tim phổi: 'Tôi từ cõi chết trở về'

Hà NộiSau 48 ngày kể từ ca phẫu thuật lịch sử, chị Trần Như Quỳnh, 38 tuổi, xuất viện với trái tim và lá phổi mới, nói đây là "phép màu".

Có mặt trong buổi công bố các dấu ấn trong lĩnh vực ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức sáng 10/9, chị Trần Như Quỳnh - người đầu tiên ở Việt Nam được ghép đồng thời hai tạng tim và phổi từ người cho chết não, bày tỏ: "Cảm ơn các bác sĩ đã giúp tôi tái sinh, vượt qua sinh tử trở về với gia đình, vòng tay cha mẹ, con trai".

Con trai chị là Đinh Tuấn Thiện, 13 tuổi, ôm mẹ và thay mặt gia đình bày tỏ: "Con cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống mẹ con, giúp mẹ khỏe mạnh như hôm nay, để con vẫn còn có mẹ".

Chị Quỳnh và con trai nói cảm ơn các bác sĩ. Ảnh: Thảo My

Để có được cuộc đoàn tụ này, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật lịch sử vào tháng 8/2025. Bác sĩ Vũ Văn Thời, Khoa Nội tim mạch can thiệp, cho hay trước khi nhập Bệnh viện Việt Đức, người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Chị mắc hội chứng Eisenmenger - suy thất phải không hồi phục, hở van ba lá nặng trên nền thông liên nhĩ đã được điều trị năm 2011 song không theo dõi cũng như dùng thuốc đều đặn dẫn đến diễn biến nặng.

Lê Nga