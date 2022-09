Bộ ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam từ trên cao' đoạt giải quốc tế

Rừng dừa nước tại Tịnh Khê, Quảng Ngãi, nơi có nhiều loại thủy sản sinh sống, mang lại nguồn sống dồi dào cho người nông dân.

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena

International Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng. Năm 2022, cuộc thi thu hút hàng nghìn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm 7 hạng mục ảnh đơn và hạng mục chùm ảnh. Tất cả ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm Above Us Only Sky trong một tháng, kể từ tháng 10 tại Siena, Italy.