7 ảnh 'Việt Nam từ trên cao' đoạt giải quốc tế

Tác phẩm "Mùa đánh bắt cá cơm" của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào tháng 6/2019 trong chuyến săn ảnh đúng mùa cao điểm đánh bắt cá cơm dọc biển Hòn Yến thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 15 km.

Hòn Yến là một thắng cảnh thu hút nhiều du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp hoang sơ của các ghềnh đá cùng những làng chài yên bình. Cảnh thả lưới trên là hình ảnh thường thấy vào mùa đánh bắt cá cơm ở Hòn Yến. Qua góc ảnh trên cao, bức tranh là sự tương phản màu sắc và tạo hình độc đáo của những tấm lưới.

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena International Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng. Năm 2022, giải thưởng thu hút hàng ngàn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, ở các hạng mục từ con người, tự nhiên tới đô thị, thể thao. Tất cả ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm Above Us Only Sky trong một tháng, kể từ tháng 10 tại Siena, Italy.