Bỏ 800 triệu làm sân pickleball nhưng cho thuê 200 nghìn đồng

Khách trả nhà xưởng đang thuê nên chủ quyết định đổ tiền vào cải tạo, làm sân pickleball.

Tôi chứng kiến một số trường hợp đầu tư kinh doanh theo trend và thua lỗ, chôn vốn.

Trường hợp một: Một người bạn của tôi có nhà xưởng cho thuê, mỗi tháng đều đặn 40 triệu đồng, chẳng phải lo nghĩ gì cho đến khi khách trả mặt bằng và suốt mấy tháng chưa tìm được khách thuê mới.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh bị rót mật vào tai, tưởng hợp thời với quyết định đầu tư 800 triệu để cải tạo nhà xưởng thành bốn sân pickleball. Thời điểm đó, pickleball là môn thể thao đang nổi lên rất nhanh, đi đâu cũng thấy người ta nhắc tới, gây "sóng gió" thể thao.

Những ngày đầu mở sân, bạn bè đến chơi ủng hộ khá đông, cuối tuần có lúc kín lịch. Nhưng lượng khách rơi rụng mỗi ngày một ít. Thường rơi vào cảnh doanh thu vì bị nén vào vài tiếng mỗi ngày vì khách chỉ đặt khung giờ đẹp mà thôi.

Với tiền cho thuê 200 nghìn một tiếng, phải chi tiền điện, bảo trì mặt sân, lưới, nhân sự trông coi... so với việc cho thuê nhà xưởng, không làm gì cũng có vài chục triệu mỗi tháng, thì thật là bấp bênh.

Hiện giờ sân vắng thì không vắng, đông cũng chẳng đông nên thời gian thu hồi vốn kéo dài hơn dự tính, nhất là khi có quá nhiều sân pickleball cạnh tranh, lượng người chơi cũng không còn đông như lúc mới nổi.

Trường hợp hai: Một đứa em bỏ tiền mua xe, nguyên liệu bán lạp xưởng nướng đá, trà chanh giã tay và nhận về ngay bài học kinh doanh đầu đời vì ế ẩm. Hai món này chỉ hút khách trong thời gian ngắn, lúc đang là trend. Khi "sóng lặng" thì thu không đủ chi. Người được lợi là bên "nhượng quyền", cung cấp nguyên vật liệu.

Hai câu chuyện này tồn đọng một điểm yếu chết người của việc kinh doanh theo trend. Khi một mô hình trở thành "trend", tốc độ mọc lên của những nơi tương tự cũng nhanh không kém.

Chỉ trong vài tuần, vài tháng, khu vực xung quanh đã có thêm nhiều sân mới. Giá thuê vì vậy khó tăng. Muốn giữ khách thì phải giữ giá, thậm chí khuyến mãi. Khi đó, lợi thế ban đầu gần như không còn.

Thường người đang ấp ủ kinh doanh gì đó chỉ nhìn thấy phần nổi của một xu hướng, còn phần chìm của vấn đề khi thị trường nhanh chóng bão hòa lại không nghĩ đến.

Kinh doanh theo xu hướng có thể kiếm nhiều tiền, nếu bạn là người dẫn đầu xu hướng. Còn một khi chạy theo một làn sóng, cần tự hỏi mình có gì khác biệt để tồn tại sau khi sóng qua?

Minh Nhật