Blue Origin sắp phóng thử tàu tái sử dụng

MỹBlue Origin lên kế hoạch thực hiện chuyến bay thử nghiệm không người lái thứ hai với phương tiện New Shepard hôm nay.

Tàu New Shepard cất cánh hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: Blue Origin.

Công ty do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập sẽ phóng tàu New Shepard từ căn cứ ở Tây Texas vào 21h ngày 14/4 nếu tất cả theo đúng kế hoạch. Buổi phóng tàu sẽ được phát trực tiếp từ một tiếng trước khi tàu cất cánh.

Blue Origin đang phát triển New Shepard, bộ đôi tên lửa - tàu tái sử dụng, để chở hành khách và hàng hóa trong những chuyến bay ngắn vào không gian cận quỹ đạo. Chuyến bay hôm nay mang tên NS-15 không chở người nhưng sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới nhiệm vụ có người lái.

"Trong suốt nhiệm vụ, các thao tác vận hành dành cho phi hành gia sẽ được tiến hành để chuẩn bị cho chuyến bay chở người", Blue Origin cho biết. "Hoạt động cơ bản sẽ bao gồm nhân sự của công ty đóng vai phi hành gia tiến vào khoang tàu trước lúc phóng. Họ sẽ leo lên tháp phóng, ngồi vào ghế, thắt đai an toàn và kiểm tra liên lạc qua thiết bị CAPCOM (Capsule Communicator)".

Nhân viên của Blue Origin sẽ rời khỏi khoang tàu New Shepard trước khi cất cánh. Sau khi phương tiện hạ cánh, họ sẽ trở lại khoang tàu để diễn tập quá trình rời tàu. NS-15 sẽ là chuyến bay thứ 15 của dòng tàu New Shepard và thứ hai đối với NS-4, phiên bản mới được kỳ vọng sẽ trở thành tàu đầu tiên chở phi hành gia. Giống như chuyến bay đầu tiên diễn ra hồi tháng 1, nhiệm vụ lần này sẽ chở hình nộm Mannequin Skywalker và hàng nghìn hình nộm mà các sinh viên trên khắp thế giới gửi qua tổ chức phi lợi nhuận Club for the Future của Blue Origin.

An Khang (Theo Space)