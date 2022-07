'Black Panther 2' tưởng nhớ Chadwick Boseman

Bom tấn "Black Panther 2" tung trailer, có phân cảnh tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chadwick Boseman - người thủ vai siêu anh hùng Báo Đen ở phần một.

Trailer 'Black panther 2' Trailer "Black Panther 2" - ra rạp ngày 10/11. Video: Marvel Studios

Trên nền nhạc No woman no cry, trailer Black Panther: Wakanda forever mở đầu với không khí bi tráng, tang tóc. Nhân vật Shuri (Letitia Wright), Okoye (Danai Gurira) lẫn nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett) mang biểu cảm đau đớn. Nhiều khán giả phỏng đoán nhân vật T'Challa qua đời trong một sự kiện. Sau khi Chadwick Boseman mất năm 2020, Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - quyết định để người khác tiếp quản danh hiệu Black Panther (thủ lĩnh vương quốc Wakanda).

Trailer mới hé lộ tình tiết về cuộc chiến giữa Wakanda và Atlantis - một vương quốc sống dưới mặt nước do Namor (Tenoch Huerta) lãnh đạo. Trong truyện tranh, Namor là một nhân vật quan trọng khi góp mặt trong nhiều nhóm siêu anh hùng. Atlantis sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến không kém cạnh Wakanda, liên kết và điều khiển các sinh vật biển.

Wakanda đối diện cuộc chiến quy mô hơn phần một khi toàn bộ bộ lạc bị cuốn vào giao tranh. Vương quốc hùng mạnh này lần đầu bị kẻ thù nhấn chìm trong biển nước. Trailer giới thiệu nhiều cảnh hành động trên bờ lẫn dưới biển, từ những cuộc đấu nhỏ lẻ đến đại cảnh với vũ khí hiện đại.

Trailer "Black panther 2" mang không khí bi tráng. Ảnh: Marvel Studios

Phim còn giới thiệu Ironheart/Riri Williams (Dominique Thorne), xuất hiện bên cạnh Shuri. Trong truyện tranh, nhân vật này là một nữ thiên tài công nghệ, tự chế ra bộ giáp riêng và được ví như truyền nhân của Iron Man. Cuối trailer, một Black Panther mới xuất hiện nhưng chưa rõ danh tính.

Chadwick Boseman sinh ngày 29/11/1976 tại Nam Carolina, Mỹ. Anh có các vai nổi bật trong 42 (2013), Get On Up (2014), Marshall (2017)... Năm 2016-2019, anh nổi tiếng toàn cầu qua vai siêu anh hùng Black Panther trong các phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Diễn viên qua đời hôm 28/8/2020 tại Los Angeles, 43 tuổi, sau bốn năm chống chọi ung thư. Năm 2021, series phim What if...? của Marvel tưởng nhớ anh, đặt giả thuyết nhân vật T'Challa (Chadwick Boseman lồng tiếng) trở thành Star-Lord thay vì Black Panther.

Tam Kỳ