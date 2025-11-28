Black Friday ở Việt Nam ế ẩm vì thổi giá gấp đôi rồi 'giảm 70%'

'Sale sốc' nhưng người mua vẫn lắc đầu.

Cứ đến dịp Black Friday, tôi - một người thường xuyên mua sắm tại các cửa hàng lớn lại náo nức chuẩn bị cho một mùa săn hàng giảm giá. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tôi lại thất vọng với ngày này.

Các cửa hàng lớn nhỏ treo biển giảm giá sốc lên tới 70-80%, mua 1 tặng 1, giảm sâu toàn bộ cửa hàng, nhưng lượng khách bước vào mua sắm lại thưa thớt đến bất ngờ. Black Friday lẽ ra phải là lễ hội mua sắm, nhưng giờ lại trở thành một dịp khiến nhiều người tiêu dùng cảnh giác và dè chừng.

Những năm gần đây, khái niệm "khuyến mại ảo" không còn xa lạ. Nhiều cửa hàng nâng giá lên gấp đôi rồi thông báo giảm 70%, khiến mức giá sau giảm vẫn chẳng khác gì ngày thường. Người tiêu dùng đọc thì choáng ngợp với mức giảm, nhưng khi bước vào xem thì nhận ra giá bị "thổi" lên, sản phẩm giảm giá chỉ là đồ tồn kho, lỗi mốt hoặc không còn đủ size.

Cảm giác bị đánh lừa khiến họ dần mất đi sự hứng thú vốn có trong mùa mua sắm lớn nhất năm. Thực tế cho thấy khách hàng ngày nay thông minh hơn, có nhiều công cụ để kiểm tra giá, so sánh và đánh giá sản phẩm.

Khi họ phát hiện giá trước và sau giảm không có sự chênh lệch thật, thì việc quay lưng bỏ đi là điều tất yếu. Đó không chỉ là sự thất vọng mà còn là phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tôi đã từng nhiều lần bước vào cửa hàng treo biển giảm 80% với kỳ vọng sẽ tìm được món đồ ưng ý, nhưng chỉ thấy vài sản phẩm cũ kỹ hoặc những chiếc áo từng nằm im trên kệ suốt cả năm. Cảm giác hụt hẫng ấy khiến tôi hiểu vì sao lượng khách mua sắm ngày càng ít hơn, dù biển khuyến mại thì nhiều hơn.

Vì sao có cảnh "sale sốc nhưng người mua vẫn lắc đầu"? Tôi cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở khuyến mại ảo mà còn ở cách thị trường vận hành thiếu minh bạch. Khi chương trình giảm giá được tạo ra chỉ để thu hút khách bằng con số, mà không mang lại giá trị thật, người tiêu dùng sẽ lập tức nhận ra.

Nếu tình trạng này kéo dài, các cửa hàng chỉ khiến chính mình đánh mất khách hàng trung thành, đồng thời làm xói mòn niềm tin chung của thị trường. Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình có khả năng mua được những món đồ chất lượng trong dịp khuyến mại mà không sợ bị "móc túi".

Một Black Friday đáng nhớ phải là dịp để người tiêu dùng tìm được sản phẩm mình yêu thích với mức giá hợp lý, còn doanh nghiệp có cơ hội gia tăng doanh số và mở rộng lượng khách trung thành. Nhưng để đạt được điều đó, thị trường cần thay đổi.

Giải pháp đầu tiên là phải minh bạch giá. Cửa hàng không nên nâng giá ảo trước khi giảm, mà phải niêm yết đầy đủ giá cũ và giá sau giảm, kèm theo thời điểm áp dụng giá cũ để người mua dễ đối chiếu. Tính trung thực là yếu tố cốt lõi để lấy lại niềm tin. Một điều quan trọng nữa là doanh nghiệp nên giảm đúng giá trị thật. Nếu giảm 30% thì hãy ghi 30%, nếu 50% thì hãy giữ đúng 50%, thay vì đẩy lên 70-80% rồi tạo cảm giác "đánh lừa".

Việc giảm giá theo mức vừa phải nhưng thực chất sẽ hiệu quả hơn nhiều so với giảm sốc nhưng ảo. Ngoài ra, các cửa hàng nên đa dạng hóa sản phẩm giảm giá. Không phải chỉ đưa vài sản phẩm tồn kho lên khuyến mại, mà nên có cả những mặt hàng đang được ưa chuộng để tạo sự hấp dẫn thật sự.

Khi người mua cảm thấy mình được lựa chọn chứ không phải bị ép buộc lựa chọn, họ sẽ sẵn lòng chi tiền. Bên cạnh đó, thị trường cần những thương hiệu xây dựng uy tín lâu dài. Nhiều cửa hàng mỗi năm chỉ "bung lụa" biển quảng cáo Black Friday nhưng không đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chính sách hậu mãi.

Người tiêu dùng bây giờ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm mua sắm, sự tử tế trong phục vụ và chất lượng hàng hóa thay vì chỉ nhìn vào con số giảm giá. Tôi hy vọng rằng, khi Black Friday đang đến gần, các doanh nghiệp sẽ nhìn lại cách họ làm khuyến mại, còn người tiêu dùng sẽ tỉnh táo hơn trong lựa chọn. Một chương trình giảm giá thật là công cụ để kích thích tiêu dùng, là cầu nối giữa người bán và người mua.

Nhưng một chương trình giảm giá ảo lại có thể phá hỏng cả hình ảnh thương hiệu và lòng tin tích lũy trong nhiều năm. Vấn nạn khuyến mại ảo không thể chấm dứt trong một ngày, nhưng nó có thể thay đổi nếu các cửa hàng dám "chơi đẹp", minh bạch và tôn trọng khách hàng.

PT