Những rung lắc từ thị trường chứng khoán cùng lo ngại khả năng giảm lãi suất ít đi khiến Bitcoin về sát 85.000 USD, mức thấp nhất hai tuần qua.

Sau cả tuần giữ xu hướng đi ngang quanh 90.000 USD, Bitcoin (BTC) từ tối hôm qua xuất hiện dấu hiệu rung lắc và rời khỏi vùng giá trên. Đến khoảng 1h30 (giờ Việt Nam), tiền số lớn nhất thế giới đã giảm về sát 85.300 USD một đơn vị, giảm khoảng 5% so với cùng thời điểm hôm trước. Phục hồi nhẹ sau đó, Bitcoin sáng nay giữ giá quanh vùng 86.000 USD.

Thị giá hiện tại đã điều chỉnh hơn 32% so với mức đỉnh 126.198 USD được thiết lập đầu tháng 10 và là mức thấp nhất nửa tháng qua.

Sắc đỏ cũng lan rộng sang nhiều tiền số khác. Ether giảm hơn 5% so với hôm qua, về dưới 2.950 USD một đơn vị. Các token như XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA... cũng điều chỉnh quanh 3-7%.

Sự sụt giảm hiện tại trùng khớp với diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ. Nasdaq đóng cửa với mức điều chỉnh 0,6% và S&P 500 giảm 0,15%. Các cổ phiếu liên quan đến AI, chẳng hạn như Broadcom hay Oracle, tiếp tục sụt giảm khi báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan. Sàn giao dịch Wintermute cho rằng nhà đầu tư đang "mệt mỏi" với các tài sản rủi ro.

Bitcoin về gần 85.000 USD đặt ra câu hỏi liệu có khả năng giảm giá hơn nữa không. Tuy nhiên theo Jasper De Maere, chiến lược gia tại Wintermute, nếu không có hiện tượng bán giải chấp hoặc thanh khoản suy giảm liên tục, các phiên điều chỉnh này có nhiều khả năng sẽ sớm hồi phục.

Một yếu tố chính đè nặng lên thị trường là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy lãi suất được cắt giảm 0,25% như kỳ vọng của đa số nhà đầu tư, cánh cửa về triển vọng nới lỏng thêm lại dần thu hẹp. Các dự báo mới về Fed cho thấy chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong cả năm 2026, một tốc độ chậm hơn so với nhiều nhà đầu tư đã dự đoán. Thị trường tiếp tục kỳ vọng khoảng 3 đợt cắt giảm vào năm tới.

Sự chênh lệch giữa dữ liệu lạm phát và kỳ vọng chính sách đang tạo ra một môi trường không ổn định cho các tài sản rủi ro. Thêm vào đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất trong tuần này và kế hoạch giải phóng hơn 500 tỷ USD nắm giữ ETF. Điều này làm dấy lên lo ngại xung quanh thanh khoản toàn cầu và giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yen.

Trong tương lai, De Maere dự đoán thị trường tiền số tiếp tục biến động đến đầu năm 2026, không có xu hướng rõ ràng nào xuất hiện cho đến khi ghi nhận đủ động lực về tăng trưởng, thanh khoản và chính sách. Ông lưu ý rằng những lo ngại vĩ mô đã thống trị thị trường trong nhiều tháng, nhưng vẫn có chỗ cho những câu chuyện riêng, như sự phát triển về khung pháp lý cho tài sản số của Mỹ và các nước khác.

Các biểu trưng của Bitcoin được đặt trên màn hình đồ thị về giá. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích tại sàn giao dịch Bitfinex phần nào đồng ý, cho rằng bản chất của cấu trúc thị trường Bitcoin về cơ bản đã thay đổi. Với việc phát hành BTC hàng năm hiện dưới 1%, ảnh hưởng của việc "halving" đã giảm đi. Trong năm 2024, tác động tích cực của "halving" gần như không đáng kể. Bởi dòng tiền từ các quỹ ETF, công ty và các định chế tài chính đã hấp thụ gấp bội nguồn cung khai thác hàng năm.

Halving là sự kiện được lập trình sẵn trong mã nguồn Bitcoin, diễn ra khoảng 4 năm một lần, làm giảm một nửa phần thưởng mà thợ đào nhận được. Việc này làm chậm tốc độ tạo ra BTC mới, tăng tính khan hiếm và thường có thể đẩy giá lên cao.

Theo các chuyên gia của sàn giao dịch Bitfinex, đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện chuyển sang một giai đoạn mới: bị chi phối bởi dòng vốn dài hạn, kiên nhẫn và biến động thấp, giống với vàng hơn.

Các nhà phân tích cũng lưu ý mối tương quan lịch sử giữa vàng và Bitcoin. Họ chỉ ra rằng BTC thường tụt hậu so với đà tăng của vàng từ 100-150 ngày giao dịch. Với việc vàng đã tăng mạnh năm 2025, họ dự báo Bitcoin có thể sẵn sàng theo sau trong những tháng tới.

Paul Howard, giám đốc cấp cao của nền tảng giao dịch Wincent, chung dự đoán Bitcoin có triển vọng khả quan hơn trong năm 2026, nhưng cảnh báo không nên mong đợi sớm. Những thay đổi về quy định của năm nay cùng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ đã đặt nền tảng tốt cho sự phát triển liên tục của tài sản số. Nhưng chuyên gia này tin sẽ không có kỷ lục mới nào được thiết lập, ít nhất cho đến tháng 4/2026.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)