Bitcoin vẫn hút dòng tiền 'cá mập'

Quỹ ETF Bitcoin lớn nhất thế giới thu hút hơn 25 tỷ USD, cho thấy tiền số này vẫn hấp dẫn trong mắt các "cá mập" tài chính.

Từ đầu năm đến nay, IBIT - quỹ ETF Bitcoin giao ngay của nhà quản lý tài sản hàng đầu thế giới Blackrock - đang xếp thứ sáu trong số tất cả quỹ ETF đầu tư. Tổng tài sản của quỹ này đạt hơn 25 tỷ USD. Trong danh sách 25 quỹ hàng đầu theo dòng vốn rót vào, xếp thứ nhất là S&P 500 ETF (VOO) của Vanguard với 145 tỷ USD và xếp thứ 25 là iShares S&P 100 ETF (OEF) với 10 tỷ USD.

Tuy nhiên trong danh sách 25 quỹ hàng đầu này, IBIT là đại diện duy nhất có lợi nhuận âm trong năm - giảm 9,6% tính từ đầu năm đến cuối tuần trước. SPDR Gold ETF (GLD) - ở vị trí thứ tám với 20,8 tỷ USD - dù thu về ít tiền hơn IBIT, lại có hiệu suất tăng lên tới 65%.

Nhóm phân tích của Bloomberg cho rằng đó vẫn là một dấu hiệu tốt về lâu dài. Họ ví rằng nếu có thể thu hút được 25 tỷ USD trong một năm tồi tệ, thì ở những năm thị trường tốt hơn, tiềm năng về dòng vốn đổ vào quỹ ETF Bitcoin sẽ dồi dào hơn nữa.

Quỹ IBIT (iShares Bitcoin Trust) do BlackRock ra mắt đầu năm 2024. Họ là tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ, chuyên quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ hưu trí, tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu với tổng tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ USD.

Sự ra đời IBIT của các quỹ ETF Bitcoin nói chung đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường tài sản số khi lần đầu một kênh đầu tư mới mẻ được "đóng gói" trong một sản phẩm quen thuộc. Chỉ sau thời gian ngắn, IBIT đã vươn lên vị thế dẫn đầu nhóm ETF Bitcoin giao ngay về quy mô tài sản và thanh khoản, trở thành chuẩn tham chiếu cho dòng vốn tổ chức.

IBIT và các ETF Bitcoin được xem là con đường chính để các "cá mập" tài chính rót vốn vào tiền số vì chúng giải quyết ba rào cản lớn: tuân thủ pháp lý, an toàn lưu ký và tính thuận tiện trong giao dịch. Thay vì trực tiếp nắm giữ, các quỹ đầu tư, ngân hàng hay quỹ hưu trí có thể tiếp cận Bitcoin thông qua ETF với cơ chế minh bạch, được giám sát và tích hợp sẵn trong hệ thống tài chính truyền thống.

Tính từ đầu năm đến nay, Bitcoin (BTC) giảm 5%. Còn nếu tính từ mức đỉnh hồi đầu tháng 10, mức điều chỉnh lên đến 30%. Tiền số lớn nhất thế giới hiện giao dịch quanh 88.000 USD một đồng. Đã hơn một tháng qua, thị giá đánh mất vùng tâm lý quan trọng 100.000 USD và chưa có dấu hiệu có đủ động lực kiểm tra trở lại.

Trong bối cảnh nhịp điều chỉnh giá gần đây, ngân hàng đầu tư Citigroup vừa đưa ra dự báo mức cao nhất của BTC có thể lên tới 143.000 USD trong 12 tháng tới, tức tăng khoảng 62% so với vùng 88.000 USD hiện tại. Nhóm phân tích cho rằng sự gia tăng trong việc áp dụng tài sản số, được thúc đẩy bởi một luật chính thức của Mỹ dành riêng cho tài sản này dự kiến trong quý II.

Tuy nhiên, Citigroup vẫn cho rằng Bitcoin có khả năng dao động trong đầu năm mới khoảng 80.000-90.000 USD. Nhà đầu tư nên xem 70.000 USD là mức hỗ trợ chính, đây là khoảng giá của BTC ngay trước chiến thắng bầu cử năm 2024 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở kịch bản tiêu cực, nhóm phân tích đưa ra mốc 78.500 USD, tức giảm hơn 10% so với mức hiện tại. Họ tin rằng một cuộc suy thoái toàn cầu sẽ là chất xúc tác chính đẩy tiền số lớn nhất thế giới về khu vực này. Ngược lại ở kịch bản tích cực nhất, mức giá kỳ vọng có thể lên đến 189.000 USD, tức tăng hơn gấp đôi so với mức hiện tại nhờ nhu cầu của nhà đầu tư tăng lên.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Bloomberg)