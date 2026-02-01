Bitcoin thủng mốc 80.000 USD

Bitcoin lao dốc xuống sát 78.000 USD vào rạng sáng 1/2, tiệm cận vùng giá thấp nhất một năm, bởi lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng.

Bitcoin xuất hiện nhịp rung lắc mạnh trong đêm 31/1 và có dấu hiệu trượt nhanh sau một tuần giao dịch ổn định quanh vùng 86.000 USD.

Rạng sáng nay, ngưỡng hỗ trợ quan trọng 80.000 USD dễ dàng bị xuyên thủng. Tiền số lớn nhất thị trường có thời điểm xuống sát 77.600 USD, mất hơn 7,5% so với cùng thời điểm hôm trước.

Bitcoin đã điều chỉnh khoảng 39% so với mức kỷ lục hơn 126.000 USD được thiết lập đầu tháng 10/2025. Thị giá hiện tại chỉ cao hơn 4% so với mức thấp nhất được ghi nhận trong một năm trở lại đây.

Sắc đỏ bao trùm nhiều tiền số khác. Ether giảm hơn 13% so với hôm qua, xuống dưới 2.330 USD. XRP, ADA, ZEC đều mất trên 10%.

Căng thẳng địa chính trị sau vụ nổ tại cảng Bandar Abbas của Iran được giới quan sát nhận định là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư rời xa các tài sản rủi ro như Bitcoin. Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, dù được dự báo chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cũng làm dày thêm danh sách mối lo ngại vĩ mô khiến giới đầu tư thận trọng.

Theo ông Russell Thompson, Giám đốc đầu tư của Hilbert Group, thị trường tiền số đang đối mặt đợt bán tháo trên diện rộng. Đây không phải câu chuyện riêng của Bitcoin, nhưng do có độ nhạy cao nên đồng tiền này dao động mạnh và thất thường hơn.

Bitcoin đang gặp khó trong việc thu hút lực mua ổn định sau một tháng đầy biến động. Niềm tin của nhà đầu tư dài hạn và bên mua tiềm năng bị thử thách khi giá điều chỉnh hơn 12% trong tháng đầu năm. Tiền số lớn nhất thế giới có tháng thứ 6 liên tiếp ghi nhận hiệu suất kém hơn vàng. Dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang kim loại quý - kênh tài sản được xem là nơi trú ẩn trong những giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Những tranh cãi gần đây giữa các nhân vật có uy tín trong giới tiền số xoay quanh nguyên nhân của đợt thanh lý kỷ lục hồi tháng 10/2025 cũng tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, theo nền tảng phân tích tiền mã hóa Santiment, sự gia tăng của các bình luận bi quan trên mạng xã hội như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh giao dịch ảm đạm. "Tâm lý đám đông đã chạm mức tiêu cực cực đoan. Sự bi quan quá mức này là chỉ báo nghịch chiều, cho thấy một đáy ngắn hạn có thể đang đến rất gần", báo cáo của Santiment viết.

Đồng quan điểm, ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, nhận định thị trường tiền mã hóa đang ở giai đoạn cuối của quá trình hình thành đáy trong chu kỳ thị trường giá xuống. Trong lịch sử, diễn biến thị trường thường có xu hướng đi ngược với tâm lý đám đông.

Theo giới quan sát, 75.000 USD trở thành mốc quan trọng cần theo dõi. Bởi, khi thị trường đối mặt áp lực xả hàng vào tháng 4/2025 vì những thông tin liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, lực mua mạnh đã xuất hiện quanh 75.000 USD để chặn đứng đợt bán tháo.

Trong kịch bản xấu hơn là thủng vùng giá này, Bitcoin được dự đoán tìm thấy điểm cân bằng ở vùng giá 58.000 USD.

Phương Đông (theo CoinDesk)