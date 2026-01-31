Vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 8 tầng ở thành phố cảng Bandar Abbas ở phía nam Iran, song chưa rõ nguyên nhân.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết vụ nổ xảy ra hôm nay đã "phá hủy hai tầng của tòa nhà cùng một số phương tiện và cửa hàng" trong khu vực Đại lộ Moallem ở Bandar Abbas, thành phố nằm trên bờ biển của Iran.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mặt tiền của tòa nhà 8 tầng bị thổi bay và các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh.

Nổ lớn tại thành phố cảng Iran Hiện trường vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas, Iran ngày 31/1. Video: France24

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Mehrdad Hassanzadeh, giám đốc quản lý khủng hoảng tỉnh Hormozgan, cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

"Những người bị thương trong vụ nổ đang được chuyển đến bệnh viện", ông nói nhưng không cho biết liệu có trường hợp tử vong hay không.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra thông báo bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng một chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bị "ám sát" trong vụ nổ.

Cảng Bandar Abbas nằm trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng giữa Iran và Oman, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển theo đường biển của thế giới đi qua.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối chính phủ gần đây ở Iran. Mỹ lên tiếng ủng hộ người biểu tình và Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã điều một hạm đội đến gần Iran.

Nhiều nguồn tin hôm 30/1 cho biết ông Trump đang cân nhắc các lựa chọn chống lại Iran, bao gồm cả những cuộc tấn công có mục tiêu vào lực lượng an ninh nước này.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami hôm nay cảnh báo Mỹ và Israel về hậu quả nếu tấn công nước này, thêm rằng các lực lượng của Tehran đã sẵn sàng phòng thủ và chiến đấu "tối đa".

Thanh Tâm (Theo AFP, France 24, Reuters)