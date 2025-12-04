'Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá'

Từ một thứ mua để chờ tăng giá, Bitcoin hút hàng trăm tỷ USD vốn thật mỗi năm, khiến nhiều "cá mập" tài chính không thể đứng ngoài, theo Chủ tịch Strategy.

Quan điểm này được ông Michael Saylor, Chủ tịch công ty sở hữu Bitcoin (BTC) nhiều nhất toàn cầu Strategy, nêu trong bài phát biểu khai mạc Tuần lễ Blockchain 2025 do sàn giao dịch Binance tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo tỷ phú tiền số, Bitcoin không chỉ là một tài sản đầu cơ, mà đang trở thành hạ tầng vốn mới, mở đường cho các mô hình thanh toán, đầu tư và tín dụng chưa từng có. Ông cho rằng BTC là đang chuyển mình thành "vốn kỹ thuật số" (digital capital), tương tự vàng hoặc trái phiếu kho bạc trong thế hệ trước, nhưng ở dạng thuần kỹ thuật số, bảo vệ bằng mã hóa và phân tán trên toàn cầu.

Sự chấp nhận của các tổ chức và định chế lớn đang tạo nền móng vững chắc. Trong hơn một năm qua, Mỹ đã ghi nhận sự ủng hộ tiền số từ phía chính trị và giới cầm quyền. Truyền thông ghi nhận người đứng đầu quốc gia tự nhận mình là "tổng thống Bitcoin", một nội các đầy những người ủng hộ tài sản số và các cơ quan như Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các nhà quản lý ngân hàng đồng loạt phát đi các thông điệp rằng tiền số hay Bitcoin đều là loại tài sản không xấu.

Michael Saylor, Chủ tịch Công ty Strategy, phát biểu tại sự kiện hôm 3/12. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong phiên thảo luận bàn tròn sau đó, ông Brad Garlinghouse - CEO hệ thống thanh toán toàn cầu Ripple - cho rằng việc chính quyền Mỹ thay đổi thái độ là một bước ngoặt. Bitcoin giờ đây đã có khung pháp lý tương đối rõ ràng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, nơi chiếm 22% GDP toàn cầu. "Một thị trường từng thù địch với tiền số suốt 4-5 năm liền nhưng mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong chưa đầy một năm", ông so sánh.

Sự thay đổi này đã nhanh chóng kích hoạt dòng vốn lớn, trước hết ở các ngân hàng lớn nhất toàn cầu. Michael Saylor nhắc lại việc trong 12 tháng qua, Citi, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America hay Vanguard đều chuyển từ thù địch, tiêu cực hoặc hoài nghi sang thái độ tích cực hơn khi tiếp cận với tiền số. Cùng lúc, các quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt.

"Bitcoin từ chỗ bị xem là ngoài lề đã trở thành tài sản mà các ngân hàng, quỹ đầu tư hay công ty niêm yết sẵn sàng chấp nhận làm tài sản thế chấp, tài sản dự trữ và sản phẩm tài chính chính thống", ông nói.

Các biểu trưng Bitcoin được đặt trên đồng đôla Mỹ. Ảnh: Reuters

Tương tự trong phần trình bày của mình, CEO Binance Richard Teng cho rằng tiền số không phải một sản phẩm đầu tư ngách. Chúng đang trở thành lớp "hạ tầng vận chuyển giá trị toàn cầu". Nếu ví nền kinh tế như một cơ thể sống, tiền số đang tiến rất gần đến vai trò "mạch máu" mới.

Nếu chỉ tính riêng ở Binance, điều này được thể hiện qua những con số đáng chú ý như gần 300 triệu người dùng, gần 21 triệu điểm chấp nhận thanh toán, hơn 272 tỷ USD giao dịch chủ yếu từ thanh toán hàng hóa và dịch vụ thực tế. "Đây là dòng tiền thật, không chỉ là giao dịch đầu cơ trên sàn", ông nhấn mạnh.

Một yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự lan rộng của tiền số chính là stablecoin - các token được neo giá vào tiền pháp định. Theo Teng, vốn hóa và số ví nắm giữ stablecoin đều tăng khoảng 50% chỉ trong năm qua. Sự rõ ràng về pháp lý ở Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khác đã "bật đèn xanh" cho stablecoin gia nhập luồng chảy tài chính chính thống.

Không chỉ người dùng cá nhân, dòng vốn tổ chức của các "cá mập" tài chính cũng đang đi theo hướng này. Nhiều quốc gia cũng bắt đầu triển khai hệ thống thanh toán tiền số trên quy mô toàn quốc như El Salvador, UAE, Argentina hay Bhutan.

Ông Richard Teng, CEO sàn giao dịch Binance, phát biểu tại sự kiện hôm 3/12. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tuy nhiên, hành trình từ một tài sản đầu cơ là chính thành một "vốn kỹ thuật số" của Bitcoin trong mắt Michael Saylor là chưa đủ. Theo ông, tiền số cần tiến tới việc trở thành một loại tín dụng. Thế giới có thể tích trữ tài sản, nhưng mọi hoạt động từ trả lương, vay vốn, đầu tư doanh nghiệp đến chi tiêu hàng ngày, đều cần dòng tín dụng.

Công ty Strategy của Saylor đang làm điều mà theo truyền thống, chỉ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn mới làm được, gồm huy động vốn từ thị trường, dùng vốn đó mua BTC rồi biến chúng thành tài sản thế chấp, tạo ra các sản phẩm tín dụng số với lãi suất 10-12%. Năm ngoái, họ huy động 22 tỷ USD "tiền tươi, thóc thật" để đổ vào Bitcoin. Năm nay, công ty dự kiến số tiền huy động cũng đạt mức tương tự.

"Tiền số và công nghệ blockchain có thể thay đổi thị trường tín dụng toàn cầu trị giá 300.000 tỷ USD từ cách tạo ra, phân phối và giao dịch", tỷ phú này nêu quan điểm.

Tuy nhiên, nhiều bên quan sát dưới góc nhìn của nhóm tài chính truyền thống cho rằng, Bitcoin và tiền số quá biến động. Điều này trở thành chướng ngại vật lớn trong tâm lý nhiều bên trước khi bước chân vào thị trường mới. Tuy nhiên, bà Lily Liu - chủ tịch Quỹ Solana, tổ chức hậu thuẫn cho mạng lưới tiền số cùng tên - cho rằng biến động là bản chất của bất kỳ tham vọng nào.

Thực tế từ tháng 4 đến cuối tháng 9, thị trường trải qua giai đoạn "hưng phấn quá mức", nên việc điều chỉnh hiện tại là điều dễ lý giải, tương tự cách vận động của nhiều loại tài sản khác. Dù biến động, khối lượng giao dịch ETF vẫn ở mức hàng tỷ USD, cho thấy dòng vốn không rời bỏ hệ sinh thái mà chỉ tái phân bổ.

Tất Đạt