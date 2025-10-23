Biocodex ra mắt chiến dịch nâng cao sức khỏe phụ khoa cho phái nữ

Công ty Biocodex và nhãn hàng Saforelle khởi động chiến dịch "Saforelle - kết nối và đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam", khẳng định cam kết nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho phái đẹp.

Buổi họp báo ra mắt chiến dịch diễn ra sáng 20/10 tại khách sạn Novotel TP HCM. Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ mục tiêu của doanh nghiệp là trở thành đối tác tin cậy trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt, đặc biệt lĩnh vực vệ sinh và cân bằng hệ vi sinh vùng kín.

Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Biocodex Việt Nam

Ông Fontana nhấn mạnh Việt Nam là thị trường năng động, nơi phụ nữ ngày càng quan tâm đến sức khỏe và tự tin chia sẻ về vấn đề phụ khoa. Chiến dịch lần này không chỉ hướng đến truyền thông mà còn "trao quyền", đưa kiến thức chuẩn thành thói quen hàng ngày để vùng kín luôn ẩm, dịu và cân bằng, khỏe mạnh.

Theo đó, chiến dịch gồm các hoạt động chính là hội thảo khoa học cho chuyên gia y tế; hoạt động trải nghiệm, nâng cao kiến thức cho phụ nữ. Thông qua đó, Biocodex mong muốn chuẩn hóa kiến thức, hướng dẫn chăm sóc đúng cách và xây dựng thói quen bảo vệ vùng kín an toàn, dịu nhẹ, phù hợp từng giai đoạn cuộc đời.

Bà Mary Pauline, Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Biocodex Việt Nam

Bà Mary Pauline, Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ nói thêm về một khảo sát tại Việt Nam ghi nhận phần lớn phụ nữ chỉ nắm kiến thức ở mức cơ bản về sức khỏe vùng kín và 94% chị em mong muốn được cập nhật sâu hơn các thông tin từ chuyên gia sản phụ khoa. Trong khuôn khổ chiến dịch, bà phân tích tầm quan trọng của hệ vi sinh khỏe mạnh, quyết định sự tự tin, sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Lê Thị Mỹ Linh - Á hậu Doanh nhân Việt Nam 2025, một trong những nữ doanh nhân trẻ đặt câu hỏi cho bà Mary Pauline bí quyết chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong nhịp sống bận rộn, để luôn tự tin và xinh đẹp. Ảnh: Biocodex Việt Nam

Theo đại diện Biocodex, chiến dịch "Saforelle - kết nối và đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam" không chỉ diễn ra trong dịp 20/10 mà còn mang tính lâu dài, lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe phụ khoa bền vững. Doanh nghiệp mong muốn góp phần tạo nên sự thay đổi nhận thức, giúp phụ nữ ở mọi độ tuổi - từ các bé gái, phụ nữ trưởng thành đến người cao tuổi đều được trang bị kiến thức và tự tin hơn trong việc chăm sóc bản thân.

Các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Biocodex Việt Nam

Chiến dịch được triển khai thông qua Viện Vi sinh Biocodex Microbiota Institute & Foundation, với ba giá trị cốt lõi: khoa học, đổi mới và cam kết xã hội. Hãng đặt trọng tâm vào giáo dục cộng đồng, cung cấp tài liệu tiếng Việt, công cụ tư vấn và kết quả nghiên cứu để phổ biến rộng rãi kiến thức phụ khoa an toàn, dễ hiểu, giúp phụ nữ "hiểu sâu - chọn đúng - chăm chuẩn".

Theo ông David Fontana, đây là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn của Biocodex tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vùng kín, đồng hành cùng phụ nữ Việt tự tin mỗi ngày.

Thế Đan