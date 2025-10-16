Binh sĩ Mỹ được lệnh xem phát biểu 'tối hậu thư' của ông Hegseth

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth yêu cầu toàn bộ quân nhân Mỹ xem phát biểu với thông điệp "nghe lời hoặc rời đi" trong cuộc họp với các tướng lĩnh.

"Các chỉ huy ở mọi cấp độ phải đảm bảo toàn bộ quân nhân xem video đầy đủ hoặc đọc bản ghi lại bài phát biểu, cũng như nghiên cứu những thay đổi trong chính sách trước ngày 31/10", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết trong bản ghi nhớ đề ngày 6/10 và được truyền thông Mỹ công bố hôm 15/10.

Ông đề cập bài phát biểu trong cuộc họp với hàng trăm tướng lĩnh ở căn cứ thủy quân lục chiến Quantico tại bang Virginia hôm 30/9, trong đó lãnh đạo Lầu Năm Góc trình bày tầm nhìn về diện mạo tương lai của quân đội Mỹ. Bộ trưởng Hegseth khi đó cũng đưa ra tối hậu thư với giới tướng lĩnh, nhấn mạnh rằng họ phải lựa chọn giữa "nghe lời hoặc rời đi".

"Các chỉ huy phải thấm nhuần sự thay đổi văn hóa và đảm bảo mọi thành viên trong Bộ Quốc phòng hiểu rõ chỉ đạo của tôi", ông viết trong bản ghi nhớ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth tại cuộc họp ở căn cứ Quantico, Virginia hôm 30/9. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth hướng tới toàn thể quân đội Mỹ và bản ghi nhớ được ban hành nhằm nhấn mạnh vào các chỉ thị đã đưa ra.

Trong bài phát biểu dài 45 phút tại cuộc họp ở Quantico, ông Hegseth đã công bố 10 chỉ đạo nhằm nâng cao tiêu chuẩn về thể chất để loại bỏ quân nhân thừa cân, áp dụng các quy định khắt khe về ngoại hình, yêu cầu lực lượng chiến đấu phải đáp ứng "tiêu chuẩn của nam giới", xóa bỏ "hệ tư tưởng woke" trong quân đội.

"Woke" (thức tỉnh) là thuật ngữ chỉ việc nâng cao nhận thức về các định kiến trong xã hội như phân biệt chủng tộc, giới tính hay kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.

Cơ quan quân sự bang Texas hôm 13/10 điều chuyển 7 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Chicago do "không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". "Những quân nhân này đã quay trở về đơn vị. Vệ binh Quốc gia Texas xin nhắc lại thông điệp Bộ trưởng Hegseth gửi đến toàn quân: 'Chúng ta sẽ có tiêu chuẩn cao, rõ ràng và không khoan nhượng'", phát ngôn viên cơ quan này cho hay.

Động thái diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số người lính thừa cân làm nhiệm vụ ở Chicago, khiến Vệ binh Quốc gia bang Texas hứng chỉ trích. Nhiều người đặt câu hỏi liệu vóc dáng lính vệ binh như vậy có phù hợp với những tiêu chuẩn Bộ trưởng Hegseth mới đặt ra hay không.

Phạm Giang (Theo CNN)