Binh sĩ Mỹ diễn tập làm 'bình máu di động'

Lục quân Mỹ cho binh sĩ diễn tập truyền máu tại chỗ như Thế chiến I, ứng phó kịch bản không thể sơ tán thương binh hay tiếp tế vật tư.

Lục quân Mỹ hôm 14/9 cho biết các đơn vị đồn trú tại Đức và đồng minh đã diễn tập với kịch bản "hỏa lực pháo binh đối phương gây thương vong lớn". Do không chiếm được ưu thế trên không, lực lượng Mỹ không thể triển khai trực thăng để sơ tán thương binh hoặc chuyển vật tư y tế thiết yếu đến tiền tuyến, phải cấp cứu thương binh gần khu vực giao tranh.

"Lính quân y đã áp dụng chiến thuật cũ, vốn có từ Thế chiến I, trong đó huy động binh sĩ xếp hàng để truyền máu trực tiếp cho người bị thương. Trong tình huống này, nguồn máu lấy từ những người đã được sàng lọc từ trước, sẵn sàng truyền ngay lập tức cho thương binh", lục quân Mỹ cho hay.

Binh sĩ Mỹ tham gia diễn tập hiến máu tại thao trường Hohenfels ở Đức ngày 12/9. Ảnh: US Army

Binh sĩ tham gia diễn tập được xét nghiệm để xác định nhóm máu hoặc phát hiện những căn bệnh tiềm ẩn. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ lập tức đến điểm hiến máu gần đó. Toàn bộ khoa mục chỉ diễn ra trong vài phút.

Cuộc diễn tập của lục quân Mỹ xoay quanh nỗ lực điều trị trong thời gian dài trên chiến trường, mô phỏng tình huống xung đột cường độ cao giữa các đối thủ ngang hàng, khi không bên nào kiểm soát hoàn toàn vùng trời và không thể sơ tán thương binh về hậu phương để cứu chữa trong thời điểm vàng.

Quân đội Mỹ và các đồng minh luôn chiếm ưu thế trên không trong những xung đột ở Trung Đông, cho phép họ dễ dàng chuyển thương binh về hậu tuyến bằng đường không. Tuy nhiên, điều này có thể không diễn ra trong tương lai.

"Chúng tôi cố gắng thực hành thủ thuật truyền máu trực tiếp trên tiền tuyến, trong đó các binh sĩ đơn vị đóng vai trò như bình máu di động", thiếu tá Cat Kemeny, bác sĩ quân y thuộc Trung đoàn Không quân lục quân số 4 của Anh, cho biết.

Lính quân y Mỹ thao tác với túi đựng máu trong diễn tập ngày 12/9. Ảnh: US Army

Theo thiếu tá Kemeny, máu từ các binh sĩ hiến tặng là nguồn cung cấp lý tưởng do được lưu trữ ở nhiệt độ cơ thể hoàn hảo, cho phép truyền nhanh chóng mà không bị biến chất.

Bình máu di động, hay ngân hàng máu di động, được áp dụng từ Thế chiến I khi quá trình vận chuyển thương binh tới nơi điều trị diễn ra quá chậm hoặc bất khả thi. Phương pháp này không còn được áp dụng từ nhiều thập kỷ trước do lo ngại về bệnh lây qua đường máu, song giờ có thể áp dụng trở lại nhờ công nghệ sàng lọc.

