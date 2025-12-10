Binh sĩ Anh thiệt mạng trong thử nghiệm vũ khí mới tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh thông báo một binh sĩ đã thiệt mạng ở Ukraine sau tai nạn trong cuộc thử nghiệm vũ khí ở khu vực cách xa tiền tuyến.

"Một binh sĩ Anh đã thiệt mạng tại Ukraine vào sáng nay. Người này bị thương trong một tai nạn bi thảm khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm vũ khí mới ở khu vực cách xa tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Anh thông báo hôm 9/12.

Giới chức Anh không công bố thông tin về địa điểm xảy ra tai nạn, loại vũ khí được thử nghiệm, danh tính và đơn vị của binh sĩ nói trên. Các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết đây là binh sĩ chính quy đầu tiên của nước này thiệt mạng tại Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Binh sĩ Anh huấn luyện tại căn cứ St Mawgan ngày 17/10. Ảnh: BQP Anh

Anh trước đó cho biết một số ít binh sĩ nước này có mặt tại Ukraine làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho phái đoàn ngoại giao và hỗ trợ quân đội sở tại, song không tiết lộ con số cụ thể.

Ít nhất 40 công dân Anh đã thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine sau khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. Những người này tham gia lực lượng tình nguyện gồm các công dân nước ngoài trong quân đội Ukraine, không phải binh sĩ chính quy của quân đội Anh.

Một cựu binh Anh từng bị sát hại ở khu vực cách xa tiền tuyến hồi năm 2023. Giới chức Anh năm ngoái cho biết thủ phạm là một tình nguyện viên của quân đội Ukraine.

Truyền thông Mỹ hồi tháng 4/2023 công bố tài liệu được cho là của Lầu Năm Góc, trong đó cho biết khoảng 50 đặc nhiệm Anh có mặt tại Ukraine từ năm 2021. Bộ Quốc phòng Anh sau đó bác bỏ thông tin, còn Ukraine gọi đây là tài liệu giả mạo.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Skynews, Telegraph)