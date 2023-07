Bình Dương tìm nhà đầu tư dự án cảng sông hơn 2.200 tỷ đồng

Cảng sông An Tây công suất 7 triệu tấn mỗi năm sẽ kết nối trực tiếp với hai cảng lớn là Cái Mép - Thị Vải và Cát Lát.

Dự án cảng sông An Tây vừa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và tìm chủ đầu tư. Cảng đặt tại phía Nam xã An Tây, thị xã Bến Cát, giáp ranh bờ sông Sài Gòn. Dự án được triển khai trên khu đất 100 hecta (trong đó diện tích mặt nước làm khu nước trước bến là 3,54 hecta), tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.200 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu vận hành cảng vào năm 2027. Vốn đầu tư thực hiện dự án thuộc sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác. Nhà đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

Tàu bốc dỡ container ở cảng Tân Cảng Cái Mép. Ảnh: Hắc Minh

Xã An Tây, đặt dự án có mạng lưới giao thông khá thuận lợi khi có trục đường ĐT744 và sông Thị Tính chảy qua. Trong đó, ĐT744 giữ vai trò kết nối với Tây Ninh và là tuyến đường huyết mạch kết nối Tây Ninh với thành phố Thủ Dầu Một. Xã này cũng thuận lợi kết nối với dự án Đường vành đai 4 TP HCM đang được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, Cảng sông An Tây là dự án lớn, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương. Công suất cảng đạt 7 triệu tấn một năm, có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy đến 3.000 tấn. Khi đưa vào vận hành, cảng này hợp cùng cảng Cát Lái (TP HCM) và Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạo thành chuỗi kết nối hầu hết các khu công nghiệp, tránh được kẹt xe ở khu vực liên kết với TP HCM.

Cảng sông An Tây được xây dựng để phục vụ các hoạt động vận tải hàng hóa, hình thành chuỗi dịch vụ logistics với mô hình vận tải đa phương thức, thu hút vận tải hàng hóa từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Tây Nguyên. Cảng này sẽ tạo ra một khu dịch vụ logistics khép kín, thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong tỉnh và vùng Đông Nam bộ. Dự án đưa vào vận hành cũng được kỳ vọng thu hút một lượng lao động lớn tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ.

Sông Sài Gòn đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn

Sự xuất hiện của cảng sông lớn cũng giúp thay đổi bộ mặt của thị xã Bến Cát - dự kiến trong thời gian tới sẽ trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương. Bến Cát có vị trí thuận lợi khi nằm ở khu vực trung tâm của hệ thống hạ tầng gia thông, với hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 13 và Mỹ Phước – Tân Vạn. Tương lai, Bến Cát sẽ có đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường Vành đai 4 đi qua. Thị xã này các Thủ Dầu Một 20km, cách TP HCM 50km.

Ngoài cảng sông An Tây, tỉnh Bình Dương còn quy hoạch nhiều vị trí cảng khác trong giai đoạn đến năm 2030 như An Sơn (sông Sài Gòn, công suất 2,5 triệu tấn/năm), Rạch Bắp (cũng tại An Tây, Bến Cát, công suất 2-3 triệu tấn một năm), Phú Cường Thịnh (huyện dầu tiếng, 1,5 triệu tấn một năm).

Hoài Phương