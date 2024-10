Bình Dương thu 51.000 tỷ đồng ngân sách sau 9 tháng

Kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương có nhiều khởi sắc, duy trì phát triển và đạt nhiều kết quả khả quan sau 9 tháng đầu năm.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng.

Theo lãnh đạo tỉnh, kinh tế xã hội 9 tháng Bình Dương cơ bản duy trì ổn định và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2023. Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu đạt 26 tỷ USD, tăng 15,4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 18,4 tỷ USD, tăng 14,5%; thặng dư thương mại 7,6 tỷ USD.

Thu ngân sách 9 tháng 51.000 tỷ đồng, đạt 71% dự toán (thu nội địa 37.000 tỷ đồng); chi ngân sách thực hiện 12.000 tỷ đồng, đạt 39% dự toán.Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công (tính đến ngày 21.10.2024) là 6.803 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 111.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Các sở ban ngành Bình Dương tại họp báo sáng 22/10. Ảnh: Phước Tuấn

Cũng trong 9 tháng qua, Bình Dương đã thu hút được 1 tỷ 560 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và 59.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 30 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 96.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra cơ hội hợp tác, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào các dự án lớn của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bình Dương đã phối hợp với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối, liên kết vùng; khánh thành cầu Bạch Đằng 2 kết nối giao thông giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương; khánh thành công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng kết nối giao thông giữa các khu công nghiệp đô thị dịch vụ ở các huyện phía Bắc với các thành phố phía Nam của tỉnh, kết nối liên vùng với tỉnh Bình Phước và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, chế độ, chính sách cho người có công, gia đình chính sách, xã hội, người nghèo và công nhân lao động dịp lễ, Tết được triển khai chu đáo. Năm 2024, chỉ tiêu giao quân được hoàn thành, bảo đảm chỉ tiêu số lượng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ra mắt.

Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024; chương trình Hội thảo xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc; ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và chính quyền thành phố Heidelberg (CHLB Đức).

Một góc trung tâm Thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn

Lãnh đạo tỉnh cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn, phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội.

Địa phương tập trung hoàn thiện đề án di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Bắc. Ban hành Bộ tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ thi công công trình đường Vành đai 3, Quốc lộ 13.

Tỉnh đảm bảo đời sống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân; đặc biệt là đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người dân ở khu vực có khả năng bị thiệt hại do thiên tai, mưa bão. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân rộng mô hình dạy song ngữ tại các trường học.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sở ban ngành kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuối cùng là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế.

Phước Tuấn