Bình Dương muốn mở tất cả hoạt động kinh tế đầu năm tới

Với ba giai đoạn mở cửa sau ngày 15/9, Bình Dương dự kiến đầu năm 2022 mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Bình Dương công bố kế hoạch trở lại trạng thái "bình thường mới" toàn tỉnh sau khi cơ bản kiểm soát được dịch. Hiện, 6 huyện, thị, thành "vùng xanh" nới lỏng giãn cách gồm: Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, thị xã Bến Cát và TP Thủ Dầu Một. Một số phường "vùng xanh" của TP Thuận An, Dĩ An và TX Tân Uyên cũng được nới lỏng.

Bình Dương lên lộ trình mở cửa từng bước nhằm đảm bảo an toàn, không để dịch bùng phát trở lại với ba giai đoạn. Thời gian đầu (từ nay đến 31/10), sẽ ưu tiên phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn các "vùng xanh" gồm các huyện phía Bắc: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, TX Bến Cát và TP Thủ Dầu Một. Trong tháng 9, tỉnh thần tốc sàng lọc, tách F0 ra khỏi "vùng đỏ" với phương châm "làm đến đâu, sạch đến đó".

Người dân TP Thủ Dầu Một đi lại trên đường phố sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: Thái Hà

Giai đoạn hai (trong 3 tháng 10,11,12), nếu kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn "vùng đỏ", "vùng vàng", Bình Dương sẽ mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại không bao gồm một số ngành nghề dễ bùng phát dịch như karaoke, vũ trường, quán bar... Nếu đủ vaccine, tỉnh sẽ hoàn thành tiêm mũi hai cho toàn bộ người dân, đến ngày 31/10 cơ bản miễn dịch cộng đồng.

Ở giai đoạn ba (từ năm 2022 về sau), tỉnh sẽ mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội. Một số ngành nghề nhạy cảm, dễ gây bùng phát dịch sẽ phải có tiêu chí điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bình Dương sẽ kích hoạt các phương án phù hợp.

Lãnh đạo Bình Dương cho biết, tỉnh từng bước nới lỏng, mở cửa kinh tế xã hội, không chủ quan, nóng vội. Địa phương quán triệt phương châm "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; tuân thủ hướng dẫn an toàn phòng chống dịch của Bộ Y tế trong từng ngành, lĩnh vực gắn điều kiện cụ thể từng địa phương.

Với tình trạng "bình thường mới", Bình Dương lấy trạm y tế xã phường làm trung tâm, thiết lập các trạm xá lưu động trong hệ thống y tế cộng đồng. Tỉnh khuyến khích người đã tiêm vaccine điều trị F0 tại nhà với sự giám sát của nhân viên y tế, kèm "túi thuốc an sinh", trở nặng mới chuyển vào bệnh viện.

Bình Dương có 2,5 triệu người, xuất hiện ca nhiễm đầu tiên đợt 4 vào ngày 31/5, đến nay ghi nhận 162.847 ca nhiễm (chỉ sau TP HCM), gần 120.000 bệnh nhân xuất viện, 1.461 người tử vong (chiếm 0,8%). Mười ngày trở lại đây, số ca xuất viện cao hơn số ca mắc mới. Tỉnh đã tiêm mũi 1 cho khoảng 95% người dân trên 18 tuổi và cần thêm 2 triệu liều để phủ mũi 2.

Phước Tuấn