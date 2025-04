Bình Dương đề xuất đầu tư 56.000 tỷ đồng xây metro

Tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư tuyến metro số 1 TP Bình Dương - Suối Tiên, tổng đầu tư 56.000 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1) từ TP Thủ Dầu Một đến Suối Tiên dài 29 km đi qua 4 thành phố của Bình Dương là Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An. Điểm đầu tuyến tại ga S1 thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điểm cuối tại ga bến xe Suối Tiên (metro số 1 TP HCM) thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Metro số 1 của Bình Dương được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 120 km/h. Tuyến sử dụng đoàn tàu công nghệ động lực phân tán, có 19 ga, khoảng cách giữa các ga khoảng 1,7 km.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 56.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 6.670 tỷ; xây dựng 20.265 tỷ; thiết bị 15.280 tỷ; quản lý, tư vấn, chi phí khác là 5.330 tỷ; chi phí dự phòng 8.730 tỷ.

Hướng tuyến metro số 1 TP HCM và hai hướng dự định kéo dài lên Đồng Nai (màu xanh lá), Bình Dương (màu cam). Đồ họa: Khánh Hoàng

UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị nguồn vốn gồm ngân sách tỉnh là 21.650 tỷ đồng (39%); vốn huy động 23.380 tỷ (41%) và Trung ương hỗ trợ 11.260 tỷ đồng (20%). Tỉnh dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong quý II năm nay; phê duyệt nghiên cứu khả thi trước quý II/2026; lựa chọn nhà thầu EPC quý I/2027; khởi công vào quý II/2027 và hoàn thành năm 2031.

Theo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt đi trên cao từ ga trung tâm thành phố mới Bình Dương (kết nối với ga Bình Dương của tuyến đường sắt quốc gia TP HCM - Lộc Ninh), theo đường Hùng Vương đến giao với đường ĐX.01.

Tiếp đó metro số 1 đi theo đường ĐX.01 đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, qua nút giao Bình Chuẩn đi song song với đường sắt TP HCM - Lộc Ninh, Trảng Bom - Hòa Hưng đến ga Suối Tiên.

Tuyến kết nối với khu du lịch Suối Tiên và tuyến metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) của TP HCM tạo thành tuyến đường sắt đô thị của vùng (Bình Dương - Suối Tiên - Bến Thành). Tuyến đường sắt này sẽ tạo không gian phát triển mới, kết nối các khu vực kinh tế của TP HCM sau sáp nhập.

Việc hình thành nhà ga dọc tuyến đường sắt cự ly trung bình khoảng 1,7 km sẽ phát triển các khu đô thị xung quanh vị trí nhà ga, phân bố lại dân cư, người lao động sinh sống dọc hành lang tuyến.

Anh Duy