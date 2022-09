Bình Dương áp dụng loạt giải pháp giảm tai nạn giao thông

Tỉnh triển khai phân luồng theo giờ, lập đội cơ động, lắp đặt camera giám sát nhằm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Bình Dương, ngày 8/9 cho biết, trong 9 tháng năm nay, tai nạn giao thông trong tỉnh giảm hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa. Các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại những điểm có mật độ lưu lượng lớn như thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; giao lộ trên các tuyến đường trọng điểm.

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua địa phận TP Dĩ An, Bình Dương. Ảnh:Thái Hà

Từ ngày 1/8, tỉnh chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông đối với một số tuyến trên Quốc lộ 13, ĐT.747, ĐT.743, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Huỳnh Văn Cù, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng phối hợp ứng trực, điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý vi phạm các quy định về phân luồng.Tỉnh cũng triển khai chương trình phát thanh trực tiếp "Giao thông giờ cao điểm" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương để cập nhật tình hình giao thông. Đến nay, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập và đưa vào hoạt động Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết tại các giao lộ vào giờ cao điểm.

Công an tỉnh thành lập một tổ công tác tiến hành khảo sát, chấm chọn và đề nghị lắp đặt 420 thiết bị camera tại 204 điểm trên 11 tuyến bao gồm: camera xử phạt (lỗi vượt đèn đỏ; lấn vạch, đè vạch kẻ đường), nhận diện biển số, xử phạt tốc độ, giám sát an ninh trật tự.

Thời gian tới, các cơ quan tập trung phân tích kỹ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Công tác tuyên truyền được nâng cao, xử lý vi phạm chặt chẽ. Công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cũng là nhiệm vụ trọng yếu. Tỉnh hướng tới đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Quốc lộ 13 chạy qua Bình Dương. Ảnh: Báo Bình Dương

Tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/8 năm nay, toàn tỉnh xảy ra 435 vụ tai nạn, làm chết 225 người, làm bị thương 338 người, làm hư hỏng 700 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 88 vụ (giảm 16,83%); tăng 76 người chết (tăng 51,01%); giảm 155 người bị thương (giảm 31,44%). Trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tuy nhiên vẫn còn diễn ra tình trạng thanh thiếu niên tập trung điều khiển xe chạy thành đoàn, gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 61 trường hợp lạng lách, 384 trường hợp thay đổi đặc tính xe, 666 trường hợp không có bộ phận giảm thanh.

Minh Huy