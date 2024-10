Bình Định trao chủ trương đầu tư 5 dự án

UBND tỉnh Bình Định trao quyết định đầu tư cho các dự án sản xuất viên nén, gỗ, nhôm sắt... với tổng vốn 2.000 tỷ đồng, chiều 10/10.

Quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trao tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ.

Chủ tịch Bình Định Phạm Anh Tuấn trao quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án, chiều 10/10. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dự án lớn nhất là Nhà máy sản xuất viên nén sinh học và chế biến vật liệu gỗ nội thất tại Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, với tổng vốn đăng ký hơn 823 tỷ đồng. Dự án này do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Nhà máy dự kiến sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu sinh học, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và quốc tế về các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, các dự án đáng chú ý khác bao gồm Nhà máy chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Hoài Châu tại Cụm công nghiệp Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, với vốn đầu tư 550 tỷ đồng do Công ty CP Lâm nghiệp Kim Thành Lập đầu tư; Nhà máy sản xuất giấy bao bì tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng do Công ty CP Giấy Hoàng Hà Bình Định làm chủ đầu tư; cùng với một dự án sản xuất giấy bao bì khác tại cùng khu công nghiệp này, trị giá 250 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phú An Thành Bình Định đầu tư.

Dự án cuối cùng là Nhà máy sản xuất nhôm sắt cao cấp tại Cụm công nghiệp Cát Nhơn, huyện Phù Cát, với tổng vốn đầu tư 115 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án này hứa hẹn mang lại bước tiến mới cho ngành sản xuất và gia công kim loại tại địa phương.

Bên cạnh việc trao quyết định đầu tư, Bình Định còn ký các bản ghi nhớ hợp tác quan trọng. Đáng chú ý là việc ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty CP Tư vấn và Đầu tư C+ trong lĩnh vực hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào các dự án công nghiệp ngành ôtô và sản xuất công nghệ cao. Một thỏa thuận khác với Công ty CP Cơ khí Eurorack nhằm nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cơ khí linh kiện, phụ kiện ôtô và các thiết bị cơ khí phụ trợ phục vụ xuất khẩu, cùng các hệ thống kho bãi thông minh và chuỗi cung ứng logistics.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, trong chín tháng năm nay tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm đào tạo nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút được nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp mới được thành lập và mở rộng.

Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực chính, đóng góp lớn vào tăng trưởng của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh tăng 9,88% so cùng kỳ và đạt mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Phạm Linh